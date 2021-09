Polémica barrial por el eucaliptus: vecinos de AOMA apuntan contra Vega

29.09 | Información General

Luego de que el dirigente fomentista asegurara que "se equivocaron en hacer un reclamo que no tiene ningún sentido", los vecinos del barrio emitieron un comunicado.



La polémica por un eucaliptus que supuestamente iba a ser extraído de la plaza del barrio AOMA comenzó la semana pasada.El vecino Leonardo Duarte aseguraba en 98 POP que dicha especie tenía un valor muy simbólico para su familia.

Y explicaba que el conocimiento de la situación llegó a partir de un aviso de "quien fuera presidente de la sociedad de fomento del barrio, me comunicó que se venía la remodelación grande y que las iban a sacar".



Sin embargo consultada por El Popular Medios ese mismo día, la paisajista Ana Geoghegan, responsable del área de Espacios Verdes del Municipio desmintió totalmente esta versión y aseguró que "no hay ningún plan para el barrio AOMA, mucho menos una extracción".

Tres días después, el dirigente fomentista de barrio AOMA, Walter "Pano" Vega, apuntó contra el vecino. "Se equivocaron en hacer un reclamo que no tiene ningún sentido más allá de lo que hablé con el muchacho que me mencionó en la entrevista" dijo Vega. De esta manera reconoció que habló con Leo Duarte del tema.



"No sé cuál fue el motivo que lo llevó a decir una cosa de esas, la Sociedad de Fomento en ningún momento publicó nada" agregó Vega quien aclaró que la conversación sobre los posibles cambios para la plaza con Duarte la mantuvo "hace tres meses".



Finalmente, lo que parecía ya un caso cerrado sumó un nuevo capítulo este miércoles. Los vecinos del barrio AOMA emitieron un comunicado a los medios de comunicación.

Apuntaron contra Vega, ofrecieron un audio de agosto pasado donde se aseguraba que "se iba a tener que sacar si o si dicho árbol", el cual ofrecen como prueba de estos dichos. Aprovecharon también para pedir disculpas a la encargada de Espacios Verdes y dejaron en claro que "la Sociedad de Fomento del barrio es ajena a dicho audio ya que los miembros a nivel comisión no estaban al tanto de lo expresado por el señor Vega".

Ante los hechos de público conocimiento queremos poner fin a esta situación que involucra el talado del eucaliptus ubicado en la plaza del nuestro barrio.

Estos entredichos tuvieron un principio y ojalá este sea el final que deje todo bien aclarado. Todo comenzó el 24 de agosto de este año cuando mediante audio de WhatsApp enviado por el señor (Walter 'Pano') Vega dónde le informaba a Leonardo Duarte que para realizar la reestructuración de la plaza se iba a tener que sacar si o si dicho árbol, que había sido plantado por su padre aproximadamente 20 años atrás.



En el mismo audio relata que desde la Secretaría de Obras Públicas del Municipio le iban a mostrar a el la maqueta de la reestructuración de la plaza, obra que debería haberse llevado a cabo el año pasado y su realización fue demorada por la pandemia. Y que esta obra se iba a llevar a cabo ya que ahora la plaza era un espacio público.

Aprovechamos este comunicado para hacer públicas las disculpas correspondiente a la encargada de Espacios Verdes de la Municipalidad porque consideramos que la orden del retiro del eucaliptus provenía de dicho espacio, cosa que la funcionaria descartó públicamente.

También se debe dejar en claro que la Sociedad de Fomento del barrio es ajena a dicho audio ya que los miembros a nivel comisión no estaban al tanto de lo expresado por el señor Vega, también integrante de dicha entidad fomentista y han expresado estar a favor de la conservación del árbol en cuestión.

Estamos muy a favor que desde la institución barrial se proyecten mejoras en la plaza como en todo el sector ya que eso sería beneficioso para todos los vecinos.



La veracidad de todo lo expresado en este comunicado está confirmada en el audio que ponemos a disposición.