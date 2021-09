Camila Pereyra y La Voz Argentina: "Todo lo viví muy rápido, fue un año muy intenso"

29.09 | Información General

En cuestión de semanas pasó de tener 1600 seguidores en Instagram a casi 16 mil. A sus 19 años cuenta que la experiencia de haber pasado por el programa de Telefé fue "un antes y un después" en su vida. Ahora, dice que "con menos intensidad, mi trabajo sigue".

Sabe que su paso por el programa representó un empujón enorme, pero también es consciente de que cada experiencia forma parte de un proceso y que las cosas llegan con trabajo y constancia. "Todo lo viví muy rápido, fue un año muy intenso", define Camila Pereyra, la cantante olavarriense de 19 años que representó a nuestra ciudad en el concurso televisivo La Voz Argentina.

Camila desembarcó en la pantalla chica después de sortear un exigente casting que convocó a miles de cantantes de distintas parte del país. La experiencia llegó casi sin esperarlo. "Me anoté a último momento", confiesa.

Así, llegó a la audición a ciegas donde con "A primera vista" -la canción que popularizó Pedro Aznar- deslumbró a tal punto que las cuatro sillas del jurado se dieron la vuelta para permitir su pase a las siguientes instancias del programa.

Todo aquello "pasó casi sin darme cuenta, todavía no caigo", dice ahora desde su casa en Olavarría esta joven promesa que pasó de tocar la guitarra y cantar para su familia y amigos, a mostrar su música en las redes sociales y pegar luego el salto sobre el escenario de un estudio de televisión que llega a los hogares de todos los rincones del país.

En cuestión de semanas, pasó de tener 1.600 seguidores en Instagram a casi 16 mil transformando una red social en una enorme vidriera donde muestra sus composiciones, comparte sus canciones y sus experiencias. "La parte más linda es que te apoya gente no solo de Olavarría, sino de otras provincias de Argentina. Eso te moviliza un montón, es como un disparo para poder seguir adelante proponiendo cosas nuevas. Incluso al día de hoy hay mensaje que todavía no llegué a contestar. Pero esto de las redes es para mí una manera de acercarse estando lejos".

Camila Pereyra nació el 25 de junio de 2002 y con solo cinco años ya dominaba la guitarra. Con ocho recién cumplidos ingresó al Conservatorio de Música. Acompañada por su mamá y su abuela, empezó a desarrollar un gusto especial por la música y el deseo de aprender crecía junto con ella. Ahora, reconoce orgullosa que además sabe tocar el bajo, piano, teclado y el acordeón.

Tenía 15 años cuando decidió abandonar el conservatorio, pero su amor por la música no frenó. Estudió en la Escuela Nacional Aldolfo Pérez Esquivel y elegía su cuenta de Instagram como el lugar para seguir explotando su costado artístico.

Un antes y un después

¿Si hay un antes y un después? "Claro, por supuesto que sí", define entusiasmada mientras se prepara para su primer show en el Teatro Municipal. "La verdad es que 'La Voz' me abrió un montón de puertas para muchas cosas, pero lo más importante es que significó un gran crecimiento. En tres meses logré cosas que me hubiesen llevado años", expone.

El programa que conduce Marley y que tuvo como jurados a Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Ricado Montaner y sus hijos Mau y Ricky "me dio madurez en lo personal y también en lo profesional. Fue muy positivo porque me permitió plantarme y afrontar ciertas situaciones como por ejemplo pararme en un escenario o estar frente a cámara".

Aquella experiencia no la olvidará nunca, sentencia la joven cantante local. Tampoco olvidará esas amistades que logró fortalecer en su paso por este programa. "Quedé en contacto con muchos de ellos", cuenta Camila sin esconder en su perfil en redes que tuvo sus preferencias. Con Alex Freidig quedó una amistad particular e incluso el finalista de La Voz Argentina estuvo hace unos días en Olavarría, en el marco de la presentación del Festival Nacional de Doma y Folclore, en donde se presentará por octava vez.

"Toda esta experiencia es inolvidable, impensada. Me presenté casi sin pensar y me llamaron. Fue todo muy rápido. Yo siempre digo que si pasó es porque tenía que pasar".

Cuenta que "todo lo que ustedes vieron en la tele fue así. Cada jurado son personas maravillosas, súper cálidas y de un profesionalismo increíble, con mucho respeto hacia nosotros, de tener el cuidado de no decirte algo que pueda herirte o frustrarte. Todos esos momentos me los llevo guardados por siempre porque además me fui del programa con una devolución hermosa", confiesa Cami, quien tuvo la posibilidad hace poco de compartir un pedacito de una canción con Mau y Ricky, luego de que ofrecieran su show en el Gran Rex.

Más allá del momento y de lo que implicó su participación en "La Voz", para Camila "el trabajo sigue", aunque a un ritmo más lento. "Esto esto lleva su tiempo, nada se da de un día para el otro", dice la joven cantante sin saber hasta dónde llegará, pero con la certeza de que internarlo vale realmente la pena.

"A primera vista"

Así se llama el show que Camila Pereyra ofrecerá en el Teatro Municipal el 10 de octubre a las 20. El nombre se debe un poco a la canción que presentó en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina, pero también porque "es la primera vez que me van a ver en un escenario así", explica.

Cuenta que será un show que tendrá diferentes momentos y donde ofrecerá canciones de distintos géneros, incluso de su propia autoría.

La idea es "que salga lindo, vayan las personas que vayan. Compartir mi propio show me llena de orgullo. mis expectativas no es llenar el teatro, pero sí devolver algo a la comunidad de Olavarría que me siguió durante mi paso por el programa. Que esperó cada una de mis presentaciones y me apoyó desde el comienzo. Es una manera de retribuir esas muestras de cariño".

También "mi idea es que me conozcan más allá de los que fue La Voz Argentina. Está buenísimo que me reconozcan en las redes sociales, que me convoquen a cantar en bares, es un placer gigante, pero tenía muchas ganas de hacer este show así que estamos trabajando para que todo salga de la mejor manera posible".

La artista de la ciudad interpretará canciones emblemáticas de todos los tiempos, en un recorrido musical que tendrá como protagonista la dulzura de su voz, para que disfrute toda la familia y las entradas ya están en venta.

Mientras tanto, proyecta presentaciones futuras, no solo en Olavarría. Y, "por qué no, también empezar con la producción de un disco", define la joven que en plena pandemia dio a conocer sus temas propios en las redes sociales y tuvo la oportunidad de participar en la Fiesta de Olavarría en el 2020, donde interpretó "Si me dices", tema que acumula más de 25.000 reproducciones en Youtube.