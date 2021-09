Finalizó la campaña de testeos contra la Hepatitis C

29.09 | Información General

La directora de Atención Primaria de la Salud, Virginia Draghi, dialogó con la Fm 98 Pop y expresó que "hubo una muy buena convocatoria". Se analizará si se extiende en los próximos días.



Este 28 y 29 de septiembre, la Secretaría de Salud del Municipio, junto a la Fundación HCV Sin Fronteras, llevó adelante acciones conjuntas en el marco del Día Internacional contra la Hepatitis C , que se conmemora cada 1° de octubre.

En este contexto, se ofrecieron testeos rápidos de Hepatitis C en el Servicio Territorial Nº 2 de 10 a 12. "El martes tuvimos una convocatoria de más de 30 personas y hoy venimos con muy buena convocatoria también", señaló la directora de Atención Primaria de la Salud, Virginia Draghi, en diálogo con la Fm 98 Pop.

En cuanto a la metodología de los testeos, indicó que "le hacemos una charla informativa junto con estudiantes de la facultad de medicina sobre lo que es la hepatitis C y cómo se contagia, después pasamos al testeo rápido y le mandamos un Whatsapp al mediodía con el resultado".

En caso de obtener un resultado positivo, "el equipo de infectología se pone en contacto con la persona y se le da un turno para corroborar el resultado que se da a través de una pcr".

Si se confirma el resultado "ya se puede comenzar con el tratamiento, lo cual es muy importante porque la persona puede quedar libre de hepatitis C con el tratamiento adecuado".

Para finalizar, afirmó que se analizará la convocatoria y la disponibilidad de tests porque "la idea es repetir la campaña".

Hepatitis

La Hepatitis es una inflamación del hígado. El hígado es un órgano vital que procesa los nutrientes, ejerce una función desintoxicante y sintetiza proteínas. Cuando el hígado está inflamado o dañado, su función puede verse afectada.

En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus. En otros casos, el consumo excesivo de alcohol, las toxinas, algunos medicamentos y determinadas afecciones médicas también pueden causar hepatitis.

La mayoría de las veces las hepatitis no producen síntomas y la enfermedad pasa inadvertida, por lo que sólo se la pude diagnosticar mediante análisis de sangre.

Tanto la hepatitis A como la hepatitis B tienen vacuna. No existe vacuna contra la hepatitis C pero se puede prevenir al no compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con otras personas, exigiendo el uso de materiales descartables o esterilizados al hacerse tatuajes, piercings o implantes, y usando preservativo desde el comienzo de toda relación sexual.