Se cumplen 57 años de la primera publicación de Mafalda

29.09 | Información General

La histórica historieta creada por Quino se publicó un 29 de septiembre de 1964.

El El 29 de septiembre de 1964 se publicó por primera vez la historieta Mafalda, una tira de prensa argentina protagonizada por una niña que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial y se rebela contra el mundo legado por sus mayores.

La primera aparición de la tira fue en la revista Primera Plana, pero su creador, el dibujante Joaquín Salvador Lavado, más conocido como "Quino", había creado el personaje dos años antes. Quino buscaba un nombre de mujer que compartiera algunas letras con la marca "Mansfield", y vio la película "Dar la cara", donde hay una bebé que se llama Mafalda.

Finalmente, la tira no se publicó y dos años después, la Revista Primera Plana le pidió a Quino una colaboración, pero no querían la típica página de humor, sino algo nuevo. Hasta ese momento, Quino solo tenía la idea de contar la historia de un matrimonio con una nena, pero luego de varias tiras, el autor decidió ir incorporando personajes. Así nacieron Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Guille y Libertad.

El universo Mafalda se fue convirtiendo en un espejo de la clase media argentina y de la juventud progresista que afloraba en la época. De a poco, Mafalda se fue haciendo muy popular en Latinoamérica y varios países de Europa, llegando a ser traducida a más de treinta idiomas.

El escritor y filósofo italiano Umberto Eco definió a Mafalda como "el personaje de los años 70. Tiene ideas confusas en materia política, no consigue entender lo que sucede en Vietnam, no sabe por qué existen pobres, desconfía del Estado pero tiene recelo de los chinos. Sin embargo tiene una única certeza: no está satisfecha".

Fuente: Radio Perfil