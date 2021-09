El oficialismo también mira al Cerro Largo: buscan declararlo Reserva Natural Municipal

Política

Concejales de Juntos presentaron el proyecto de ordenanza en conferencia de prensa. El aspecto central es que "la explotación minera no pueda avanzar" en el predio.

Encabezada por el presidente del HCD y también primer candidato a concejal por la lista de Juntos, Bruno Cenizo, ediles de la bancada oficialista presentaron ayer a la tarde, en conferencia de prensa, un proyecto de ordenanza que ya ingresó por Mesa de Entradas del órgano deliberativo y que persigue la finalidad de declarar al Cerro Largo de Sierras Bayas como Reserva Natural Municipal.

Cenizo se presentó ante los medios junto a los concejales María José González, Martín Endere y Guillermina Amespil. El aspecto central es que "la explotación minera no pueda avanzar" en el predio. Y para intentar bajar los decibeles a una potencial polémica con representantes de ese sector productivo, el titular del HCD buscó aclarar que "no desconocimos la importancia de la minería en nuestro Partido, ni el trabajo genuino, ni la cantidad de mineras, pero entendemos que no deben ser incompatibles, sino complementarias".

Para los autores de la iniciativa, que comenzará a ser discutida ahora en las distintas comisiones del Concejo, la implementación de este proyecto significaría un cambio radical respecto de la regulación actual y, en ese mismo sentido, remarcaron que en caso de aprobarse la Ordenanza prohibirá "en forma terminante" la explotación y extracción del suelo.

A la hora de los anuncios, los concejales también se refirieron a los posibles plazos y tiempos políticos de la iniciativa. En ese punto, apelaron a la "voluntad" del resto de los bloques que componen el cuerpo y "ojalá que antes de fin de año podamos tener ya declarado al Cerro Largo como Reserva Natural".

Cuando se refirieron a la cuestión de competencia para que el HCD pueda legislar sobre la materia, basaron su aptitud en que "el Estado es el dueño del Cerro y nosotros tenemos como potestad el ordenamiento territorial".

"Como concejales tenemos la facultad de regular el Ordenamiento Territorial. En 2009 se estableció que el Cerro Largo sea una reserva de explotación minera y ahora queremos declarar el Cerro Largo como reserva natural y cambiar totalmente el sentido de aquella Ordenanza del año 2009", remarcaron.

"Ojalá podamos realizar gestiones en conjunto y que el Estado Nacional y, en este caso, Fabricaciones Militares nos permitan también avanzar con acciones en conjunto para que el vecino y el turista que disfruta todos los fines de semana el Cerro Largo estén más cómodos".

A fines de agosto, el subsecretario provincial de Minería, Federico Aguilera, había recorrido el Cerro Largo junto a la ahora ministra de Gobierno de Axel Kicillof, Cristina Alvarez Rodríguez, donde dialogaron "junto a autoridades de Parques Nacionales y Fabricaciones Militares sobre la iniciativa que venimos llevando adelante con vecinos de la localidad para declarar el lugar como Zona de Reserva Natural".

Ese día, Aguilera había remarcado en sus cuentas de redes sociales que "desde el Estado debemos acompañar el desarrollo sustentable y turístico de las localidades, ya que son lugares con un gran potencial y elegidos a diario por nuestros vecinos y vecinas".

Ya en el mes de mayo pasado, Aguilera había confirmado la creación de un área de reserva natural en Cerro Largo. Luego de mantener una reunión con el presidente de Fabricaciones Militares, de quien depende el predio, el ex candidato a intendente y actual funcionario provincial anunció que habían acordado delimitar el sector para que sea considerado reserva natural y se pueda garantizar allí un proyecto turístico y recreativo con el objetivo de preservar el lugar, su biodiversidad y el patrimonio cultural.