La escasez de neumáticos preocupa a un sector estratégico como el transporte

Casi la totalidad de los rodados para camiones y maquinaria agrícola que demanda la economía argentina vienen desde Brasil. En Olavarría, la entrega apenas llega al 10% de los registros históricos.

En la Argentina hay escasez de neumáticos para camiones y maquinaria agrícola. El mercado tiene poco y lo que se consigue es a un precio exorbitante que, según las fuentes consultadas, duplica en dólares a lo que solía pagar en otros tiempos.

Por un lado está la coyuntura, con restricciones a las importaciones que distorsionaron un mercado que venía de dos años con problemas en el suministro de rodados, y en el último tiempo la crisis se agravó exponencialmente.

La mirada más amplia remite a un nefasto proceso de desindustrialización que sufrió la Argentina en la década del '90, y que se llevó puesta también esta industria. Por caso, Goodyear se fue del país con la crisis de comienzos de los 2000 para no volver.

La Pirelli tampoco fabrica en el país.

En datos, "el 99% de los neumáticos de camiones y maquinaria agrícola que demanda la economía argentina proviene desde Brasil", coincidieron las dos fuentes consultadas.

En concreto, la oferta y la demanda son hoy rehenes de la importación y sus fluctuaciones.

Desde Buenos Aires Esteban Callicchio, titular del Grupo San Juan (con sucursal en Olavarría), expresó que "el principal problema está dado que al trabajar una marca que no tiene producción nacional, dependemos de que el gobierno firme las licencias para poder importar neumáticos, y hoy eso está bastante limitado".

Lo que atraviesa las puertas de la aduana, la red lo distribuye en las bocas de expendio que posee en todo el país.

"Realmente lo que se recibe es muy poco y el incremento de los precios básicamente está vinculado con lo que padecemos en todos los ámbitos de la Argentina, que es la 'bendita' inflación, con un promedio del 5% mensual" indicó.

Callicchio informó que el nivel de ingreso, medido en unidades, está un 40% debajo de los registros de 2018. "A veces 30, en el peor de los casos 40" detalló.

Algunos importadores hicieron recursos de amparo para liberar la importación, no en su caso.



"Goodyear no fue por ese camino, que sería ir al choque y no nos parece la mejor opción. Hay un diálogo con la Secretaría de Comercio Interior, y presentamos un informe sobre cómo se fue modificando el ingreso año tras año" reveló.



"Hace muy poquito hubo una reunión para lograr -por lo menos- un equilibrio, una mayor previsibilidad y que la compañía se la pueda transmitir a los 'dealers', porque hoy estamos medio a la deriva. Cuando ingresa un 70% de lo que sucedía en 2018 estamos un poco mejor, cuando llega al 60% se nos complica mucho, porque uno asume compromisos que después no puede cumplir" dijo Callicchio.



No es su mercado, pero Callicchio también se refirió al caso de la maquinaria agrícola.



"Eso está súper complejo. Los neumáticos también ingresan desde Brasil; la demanda del campo es alta y los ingresos son inferiores a los neumáticos para camiones" comparó.



Stock bajo y para colmo precios altos.



"Los valores se fueron para arriba en dólares. Las importaciones se hacen con el dólar oficial y, si bien sufre ajustes mensuales, no acompañan al ritmo inflacionario. El dólar tiene un incremento alrededor del uno y pico por mes y los neumáticos el cinco, e indefectiblemente el precio en dólares también sube" analizó.



Según el propietario del Grupo San Juan, "un neumático 'Premiun' de Goodyear, en una medida standard que es 295 - 80 - 22.5, y lo utiliza el 70% de los camiones que están rodando en la Argentina, anda en los 95 mil pesos, siempre hablando de IVA incluido. No se puede hablar en los mismos términos en el mundo agrícola, porque hay una gran cantidad de medidas, diseños, telas y capacidad de carga".



Con estos valores coincidió Horacio Castagnari, de la tradicional firma local, y además expresó que "un neumático de camión que históricamente estaba en los 450 dólares hoy anda por los 900 dólares".



Su firma es distribuidora oficial de Pirelli, símbolo por más de un siglo de la poderosa industria italiana, que en 2015 fue adquirida por la China National Chemical Corporation (ChemChina), a través de la filial China National Tyre & Rubber, por una cifra cercana a los 7.500 millones de dólares.



"Con esta falta de entrega se me ha ido comiendo el stock y ya hay medidas que están faltando desde hace bastante. Nosotros solíamos hacer pedidos de 2.000 neumáticos; en el último despacho recibimos apenas 70 y la situación es idéntica en todo el país", precisó Castagnari.



"Esto se profundizó en octubre, noviembre del año pasado, en el transcurso de la pandemia. Los cupos de importación son muy chicos y los importadores nos están entregando más o menos el 10% de lo que tenemos pedido", informó el empresario olavarriense.



Castagnari comentó que, en el mientras tanto, Pirelli - Brasil está en contacto con los vendedores argentinos y envía planillas como para poner en autos a los funcionarios desde el otro lado de la frontera sobre la situación que vive el sector.