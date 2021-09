Preocupación y tristeza por la poda "al ras" de árboles en el barrio UTA

Información General

Así se manifestó una vecina del barrio al Popular Medios. "Ya hice la denuncia al 147" dijo. Existe una ordenanza en la ciudad que multa este tipo de acciones.



"Empiezo a ver las mutilaciones que se están haciendo con los árboles en Olavarría y me dan ganas de llorar" lamentó la ingeniera agrónoma Belén Rosini, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.



Lo dijo en mayo de este año durante una entrevista con el periodista Daniel Lovano. Pero más atrás, alla por el 2009, un grupo de vecinos literalmente se abrazaron a los eucaliptus del Parque para que no los arrancaran.



No. La poda, o como en este caso, cortarlos "al ras" no suele ser la solución.



"Lo que debe hacer la gente es asesorarse en la Municipalidad y no podar. Lo ideal sería que no poden nada; plantar el árbol correcto en el sitio correcto, con las medidas adecuadas y no tocarlo nunca más. No se podan los árboles del arbolado público" dijo la responsable de Espacios Verdes de la Municipalidad de Olavarría, Ana Geoghegan.