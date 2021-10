La icónica serie Seinfeld ya se encuentra disponible en Netflix

01.10

La ficción creada por Larry David y Jerry Seinfeld llega desde este 1º de octubre a la plataforma de streaming. Enterate los estrenos de este mes.



Tras varios meses de espera, finalmente la legendaria serie Seinfeld ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Las nueve temporadas se podrán ver en 4K, con 173 episodios de la serie en una calidad nunca vista antes.

El gigante del streaming adquirió los derechos hace dos años por apróximadamente 500 millones de dólares, por lo que su anuncio era inmitente y tenía a sus fanáticos a la espera.

La icónica comedia que se transmitió entre 1989 y 1998 resignificó el formato de la sitcom estadounidense y rompió con el humor predecible de la época, con unos protagonistas que se caracterizan por ser mezquinos, egoístas y hasta despreciables que la audiencia ama por sus defectos en lugar de sus virtudes.



El programa transcurre en New York y está protagonizado por Jerry Seinfeld como una versión ficticia de sí mismo. La trama se centra en su vida personal junto a sus amigos y conocidos: George Costanza (Jason Alexander), Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), y Cosmo Kramer (Michael Richards).



Más novedades

Pero esta no es la única novedad que trae octubre en Netflix. También se destaca el estreno de la tercera temporada de Luis Miguel, la serie, fijada para el 28 de octubre. Asimismo, llega la temporada 4 de On my block el 4 de octubre.

Además, el 15 de octubre se estrena la tercera temporada de la serie You, mientras que el 22 llega la cuarta de Dinastía.

En cuanto a películas, aparecen La maldición de Chucky el 1 de octubre, Los locos Addams 2 el 1 de octubre, Venom el 9 de octubre y Nadie duerme en el bosque esta noche 2 el 27 de octubre, entre otras.