01.10 | Información General CORONAVIRUS

Lo dijo el jefe de Terapia Intensiva del Hospital, Dr. Iván Recabarren. Consideró que "los contra de la vacunación hicieron más daño que la velocidad con que el gobierno nacional adquirió las vacunas

Elemitió un juicio contundente contra los que aún no se vacunaron contra el Covid. "En el mundo hay una porción muy importante de la población que se resiste a vacunarse y que está provocando un daño muy grande, porque va a permitir que el virus siga circulando" expuso.

"Según el caso, nosotros fuimos más lentos y más rápidos que muchos países iguales. Y nos podemos comparar con los países más pobres del sudeste asiático, con Latinoamérica, con algunos países de África, no nos podemos comparar con Suecia" expresó sobre la campaña de vacunación en la Argentina.

Cuando se ve qué países fabricaron las vacunas y cuáles podían acceder a ellas quedó claro de qué lado está el poder político y económico en el mundo, aseveró el doctor Recabarren. "Y nosotros no pertenecemos a ese sector" añadió.

"A mí me pareció que nos retrasamos en decisiones políticas, por ejemplo con Pfizer, que no sé si eran indebidas y lo respeto. Hubo condiciones que los chilenos y brasileños aceptaron y nosotros no" recordó.

"Ahora, los países centrales europeos, Estados Unidos e Israel siguen por debajo del 70% de vacunados con las dos dosis y nosotros tenemos muchas áreas poblacionales en el país con mayor porcentaje vacunados con dos dosis que ellos" destacó.

Los contra de la vacunación hicieron más daño que la velocidad con que el gobierno nacional adquirió las vacunas

"Ningún gobierno del mundo quiere demorar de forma intencional la compra y distribución de una vacuna. Los contra de la vacunación hicieron más daño que la velocidad con que el gobierno nacional adquirió las vacunas" comparó.

En oposición lamentó que "acá en Olavarría se sigue infectando gente porque no se quiso vacunar. Hubo profesionales de la salud que no se quisieron vacunar. No voy a señalar con el dedo a nadie, pero es una irresponsabilidad que no tiene sentido, que no aporta nada" reprochó.

"En este mismo momento la gente que no está vacunada debe ir a vacunarse, no por una cuestión personal, sino por una cuestión de responsabilidad social" aconsejó.

Habló también de "errores de cierta resistencia política a la vacunación, como al control de la pandemia, que dañaron ambas cosas. Cuando hablaban de lo insegura que podía ser la vacuna rusa, es verdad que no se saben los efectos adversos a largo plazo, pero no sabemos los efectos adversos a largo plazo de ninguna de las vacunas que estamos usando ahora" declaró.

"Porque conozco el tema, las vacunas de Pfizer y Moderna tienen una tecnología novísima y muy interesante, pero no poseen el 'background', el nivel de experimentación y de prueba social que tienen las otras, como la Sinopharm, la Sputnik o la de AstraZeneca, cuyas estructuras están probadas como carriers de otros virus, con efectos adversos, beneficios y eficacias ya constatados" verificó.

Recabarren no identificó a la palabra política como algo improcedente con la salud. "Se hace política con salud, se hace política con un virus, con una vacuna, si se contrata un enfermero más o un enfermero menos, si se pone una ventana en un servicio de terapia intensiva. Esa gestión política produce efectos, junto con la conducta de la gente" proclamó.

Destaco a los que hicieron bien las cosas en sus casas, con mucho esfuerzo y a veces con carencias. A ellos les debemos que no nos ahogamos

En esto, repartió responsabilidades: "La incidencia del virus en nuestro país, o en Olavarría en particular, no respondió sólo al gestor político, sino de cuánto nos cuidamos nosotros, si respetamos las reglas, o si nos importa el prójimo. Y acá destaco a los que hicieron bien las cosas en sus casas, con mucho esfuerzo y a veces con carencias. A ellos les debemos que no nos ahogamos".

La entrevista completa, acá: "Hoy se ve mucho desahogo, mucha alegría, porque el trabajo se alivió"