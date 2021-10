"Tienen que saber que el dueño de Bomberos es el pueblo: por eso tenemos que abrir las puertas"

Información General

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría celebró ayer el 72º aniversario de la institución con distintas actividades, entre ellas el acto central en las instalaciones del Cuartel Central en cuyo marco se entregaron distinciones al secretario de Salud, Germán Caputo, y a personal de la entidad bomberil que trabajó en el sistema sanitario en el contexto de la pandemia de Covid-19.



Todo comenzó por la mañana, a las 8.30, con una formación del personal de guardia y el izamiento de la enseña patria frente al Cuartel Central a cargo del jefe del Cuerpo Activo, comandante general Raúl Andrés Ferreira y el nuevo presidente del Consejo Directivo, Hugo Fayanás, habiéndose contado también con la presencia de bomberos de la reserva y otros dirigentes.



Luego, aproximadamente a las 9, la delegación se trasladó hasta el Monumento al Bombero Voluntario, emplazado en la avenida Brown entre Colón y Sáenz Peña, donde se realizó otra formación de bomberos del Cuerpo Activo y fue colocada una ofrenda floral por el comandante de la reserva Marcelo Fabián Pethes y el vicepresidente del Consejo Directivo, José Luis Veyrand, en conmemoración del personal y dirigentes de la institución fallecidos.



Mientras que por la tarde, a partir de las 17.30 se llevó adelante el acto central en las instalaciones del Cuartel Central, con una formación con parte del personal activo, teniendo en cuenta los protocolos sanitarios por el Covid-19.



Participaron de la celebración, el intendente Ezequiel Galli, el secretario de Gobierno Hilario Galli, y el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, entre otros funcionarios.



La ceremonia se inicio con una formación con personal del Cuartel Central y la presentación de la misma ante el comandante general Ferreira; la entonación del Himno Nacional Argentino, y un minuto de silencio en memoria de los miembros de la institución fallecidos y por las víctimas de la pandemia de Covid-19.



Posteriormente, hizo uso de la palabra del comandante general Ferreira, al reconocer y destacar "a todo el personal de salud y sanidad por haber trabajado muy duro contra la pandemia en todo nuestro territorio nacional. Y por supuesto, un acompañamiento eterno a los que ya no están entre nosotros".



Ferreira recordó a "don Juan Antonio Puebla, primer jefe fundador y un grupo de colaboradores, llevaron a cabo la tarea de darle vida a esta institución" y destacó que "hoy, gracias a la gestión de los directivos y el excelente trabajo profesional de nuestros bomberos, se consigue sostener y mantener un Cuartel Central, 3 destacamentos, 26 unidades de emergencia, 140 hombres, capacitados, entrenados y equipados, para hacer frente a las más de 1500 salidas al año".



"Siempre y hoy más que nunca con el firme compromiso de actuar con todas las instituciones de Olavarría, y de contagiar el entusiasmo a cada integrante del cuerpo y dirigentes, para proyectar, trabajar, y plasmar todas las ideas y propuestas de modernizar nuestra estructura, y elevar nuestro nivel de operabilidad y seguridad cada vez más alto", aclaró el jefe bomberil.



Y expresó su reconocimiento a "a nuestras familias, nuestros vecinos, a las empresas, a la industria, a los medios de prensa por mostrar y llevar nuestro trabajo, a cada hogar olavarriense, y a todos los hombres y mujeres que formamos parte de esta institución".



Luego se escucharon palabras del presidente del Consejo Directivo, Hugo Fayanás, quien aclaró sobre la nueva gestión que "vamos a trabajar con un cartel abierto, que el poblador sepa que es parte de esto. No significa que estaba cerrado en nada, simplemente son formas de trabajar que vamos a implementar para que conozcan a estos 140 hombres y que cada traje que se vencen cada cinco años vale hoy cuatrocientos mil pesos cada uno. O sea, necesitamos plata constantemente porque esto es una alcancía sin base. Uno tiene que articular dividendos porque no sabemos dónde gastarla esto es como dice el comandante es un monstruo y es real porque se maneja un montón de plata y uno tiene que estar a las alturas de las circunstancias, para hacerlo crecer, porque nosotros podemos también cambiar camiones, comprar chaquetas, pero lo que sí no podemos cambiar en la vida del bombero. Nosotros, como Consejo, tenemos que saber esas cosas y ustedes cuando salgan apagar un incendio o cualquier auxilio, cualquier cuestión para la que los llamen, tienen que ir de la mejor forma y que vayan y vengan sanos. Y esa es la misión del Consejo, nosotros estamos acá por ustedes, no hay otra cuestión".



A la hora de adelantar la entrega de reconocimientos, dijo Fayanás que "en ellos, como decía Raúl (Ferreira), vamos a condecorar a todos, a la gente de Olavarría que estuvo implicada y está todavía luchando y trabajando y poniendo el hombro incansablemente para combatir esta pandemia".



"Quiero agradecer al Cuerpo Activo, yo vine para eso, yo vine a trabajar y vamos a tratar de hacer esto cada día más grande. No tengan dudas, voy a articular y voy a dejar todo de mí, igual que el Consejo, para tratar de ir mucho más arriba. Nosotros tenemos que estar más arriba que ustedes, ya se los dije el otro día, porque si nosotros estamos bien alto ustedes van a estar mucho más alto. Esa es la idea", agregó el directivo bomberil.



Y agradeció también "a los bomberos de reserva", a "Adrián Guevara. Hace un trabajo silencioso con su gente de prevención y por ahí no se ve en la sociedad, pero hay que saber mirar. Con el trabajo de la Municipalidad hace una labor increíble y también mi agradecimiento personal y de la institución porque me encanta cómo trabajan y obviamente que lo saben porque siempre se lo digo" y "a mis compañeros del Consejo, que vamos a tener un lindo camino, vamos a disfrutar lo que hacemos, acá tenemos que venir a construir y no a destruir. Vamos a trabajar en este camino".



Otros reconocimientos fueron para el Intendente, al señalar que "sé que tenés un corazón enorme para con Bomberos y tenés las puertas abiertas siempre", además de "a mi familia, a mi mamá, a mi señora, a mis hijos que están acá. También a los medios comunicación que son el puente entre nosotros y la población porque sin ellos sería imposible. En ese punto vamos a trabajar en una División de Prensa propia de Bomberos, que la estamos construyendo, para ser el nexo con ellos y tratar si queremos llegar bien y con las puertas abiertas del cuartel le vamos a dar ese empuje y la prensa tiene mucho que ver en esto".



Al concluir con su discurso, Fayanás indicó que "por último quiero dejar a los vecinos de Olavarría, que tienen que saber lo que es Bomberos. Cuando uno está en una mesa, nueve de cada diez personas no conocen el cuartel y eso me llama la atención. Lo conocen de afuera, por la Colón, y nosotros tenemos que trabajar desde adentro sí y esa es una misión fundamental. Tienen que saber que acá el dueño es el pueblo por eso tenemos que abrir la puerta".



A su turno, el intendente Ezequiel Galli se dirigió a los presentes remarcando el trabajo que hicieron los bomberos y el personal de salud durante la pandemia del Covid-19: "Les digo gracias en nombre de cada uno de los olavarrienses que sienten orgullo por tenerlos aquí, cerquita".



"Dicen los historiadores que sólo en el futuro, se cobrará real dimensión del presente. Yo no tengo dudas de que la historia los pondrán en el lugar que siempre merecieron. El de las funciones, más que indispensables, vitales", agregó.



Además, planteó que "admiré siempre los valores de los bomberos voluntarios, el respeto, la solidaridad, el servicio. Pero hay uno de nombre difícil que es maravilloso, la abnegación. En un período de decisión crítica para nuestro país, vale bien recordar qué significa: Es el sacrificio que se hace para olvidarnos de nosotros y preocuparnos por los demás. Por el bien y el bienestar ajeno".



Tras los discursos, fue el turno de llevar adelante los reconocimientos al personal del Cuerpo Activo que se desempeña en el área de sanidad y al doctor Caputo como jefe del equipo de salud, haciéndose extensivo a través de su persona a todo el personal de Salud del Partido de Olavarría.



Además de Caputo, los reconocimientos se entregaron a la suboficial principal Paola Natale, al suboficial Martín Ressia, al bombero Sergio Iyarza, al bombero Diego Gallo, al suboficial Sergio Coronel, al bombero Guillermo Ruybal, al bombero Eduardo Fernández y al bombero Fernando Hass.



El propio Secretario de Salud indicó "Que tanto el Intendente como este cuerpo con su profesionalismo, la solidaridad la valentía y el coraje, reconozcan al sistema de salud es realmente un orgullo, así que muchísimas gracias".



Finalmente, se realizó una foto con todos los reconocidos por la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría en medio de un generalizado aplauso y la desconcentración del personal.