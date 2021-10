"Macri debería terminar preso, pero no va a pasar"

Policiales Valeria Carreras

La abogada de los familiares de las víctimas del ARA San Juan se refirió a la citación a indagatoria por espionaje ilegal del ex presidente. "Tiene garantía de impunidad, porque ya pasó por lo mismo cuando era jefe de gobierno de Buenos Aires", dijo.

La doctora Valeria Carreras, abogada que representa a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, consideró que la citación a indagatoria por espionaje ilegal a Mauricio Macri constituye "un aliciente para los familiares y los argentinos", pero consignó que el ex presidente "tiene garantía de impunidad, porque ya le pasó".



Macri fue citado este viernes a declaración indagatoria con prohibición de salida del país en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017.



"Para que se entienda, el llamado de indagatoria de una persona en una causa es cuando el Juez tiene suficientes elementos de prueba que lo convencen de la responsabilidad en un delito que está investigando" precisó la doctora Carreras.



En su resolución de 166 carillas, el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, quien lo convocó para el 7 de octubre a las 11, argumentó que "es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena respondía al entonces presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri".



"No es lo único que hizo Macri ilegalmente con respecto al ARA San Juan, pero es lo más ruin, lo más amoral, lo más indignante" repudió la doctora Carreras.

Yo diría que no estaban locas, ahora no están solas

"Nos deja la tranquilidad de haber denunciado en tres oportunidades ante la Justicia Federal el espionaje, de no haber sido escuchadas, de habernos presentado en la bicameral, y de saber que lo que ellas decían tenían razón. Yo diría que no estaban locas, ahora no están solas" reflexionó.



Pese a las dudas de familiares, la doctora Carreras está convencida de que el ex presidente Macri asistirá a la indagatoria: "El acá tiene garantía de impunidad; en el exterior esto sería gravísimo. Podría ser causa de extradición, por ejemplo".



Calificó a esta causa como bisagra, "porque no hay en el mundo antecedentes de ensañamiento de este tipo con las víctimas. A estas mujeres las espiaron ilegalmente, se metieron en sus redes sociales, se metieron en sus afectos con infiltrados que fingieron roles de amigos, familiares, parapsicólogos".

