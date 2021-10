Fernández se reunió con L-Gante y dijo que "la política es básicamente escucharnos"

Información General

El Presidente mantuvo un encuentro con el cantante de "cumbia 240" Elian Ángel Valenzuela en la Quinta de Olivos. En referencia a la pandemia de coronavirus indicó que "somos sobrevivientes de una tragedia".

El presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro con el cantante de "cumbia 240" Elian Ángel Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, en el que sostuvo que "somos sobrevivientes de una tragedia" y que "la política es básicamente escucharnos".

La reunión se dio este sábado en la Quinta de Olivos. Además del Presidente y de L-Gante, participaron la primera dama Fabiola Yáñez, la pareja del cantante (Tamara Báez) y la hija de ambos (Jamaica) y la madre del músico (Claudia Valenzuela?).

El encuentro fue ayer, pero desde las redes sociales del Presidente difundieron hoy algunos fragmentos del mismo en un video de nueve minutos. Allí, Valenzuela le contó a Fernández como comenzó a los "15, 16 años a trabajar en negro en una fábrica de plástico" porque temía ser padre, pero que ya quería ser músico.

"Estamos haciendo un género nuevo que es cumbia 420. Vendría ser la cumbia moderna", contó el cantante. Y detalló que tiene "un total de 800 millones" de vistas en Yotube sin pagar publicidad.

Por otro lado, L-Gante se mostró coincidente con la idea de cambiar los planes sociales por trabajo que viene planteando el Presidente. "Eso está bueno", dijo Fernández.

El mandatario dijo que "después de la pandemia, que tanto dolor, nos trajo, tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otro modo y bien". Asimismo, indicó que "fueron tiempos horribles" y que "nosotros somos sobrevivientes de una tragedia".

"Para mí la política es básicamente escucharnos. Yo no soy el dueño de la verdad", aseguró el primer mandatario.

L-Gante también le contó al Presidente que quiere estudiar una carrera y recordaron que el músico creó una canción para ayudar a los chicos de la primaria a aprender el abecedario. "Hasta a mí se me pegó", contó Fernández.

Valenzuela dijo que quiere "naturalizar que los jóvenes no tengan miedo de hablar con alguien mayor". El Presidente recordó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó a L-Gante en un acto y señaló que hace varios años es amigo de los Calamaro y que "vine con ganas de conocerte por todo lo que me dijo Javier". El músico le replicó: "A mí también me decían que eras buena onda". "Voy a empezar a escuchar cumbia 420", cerró el mandatario. (DIB)