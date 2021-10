Bariloche: atacan un depósito de Vialidad y dejan panfletos con amenazas

Policiales

La gobernadora Arabela Carreras le pidió al ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, el envío de fuerzas federales tras el incendio en la oficina de informes turísticos en El Bolsón y el incidente en el campamento de Vialidad Provincial.

Tres personas prendieron fuego un depósito de Vialidad Provincial y dos máquinas viales, anoche a las 23, en un campamento de esa dependencia, camino al cerro Catedral.



El titular de Vialidad Provincial, Raúl Grun, relató que el sereno fue quien detectó el atentado al llegar al lugar. Se encontró también con que dos personas estaban maniatadas en una vivienda próxima al campamento.

"Sucede que hay dos viviendas en ese sector. Una está ubicada a la entrada del campamento y está ocupada por personas ajenas a Vialidad. También hay un galpón que funciona como depósito de sal y arena para los operativos de despeje de nieve. Ese depósito lo prendieron fuego y de las tres máquinas que tenemos, quemaron dos", indicó el funcionario.

Fuentes policiales informaron que "del incidente, participaron tres personas encapuchadas, de las cuales una estaba armada". Manifestaron que los delincuentes sustrajeron teléfonos celulares y dejaron inscripciones "con leyendas mapuches y amenazas a autoridades judiciales y provinciales" (dirigidas a los fiscales Betiana Cendon y Francisco Arrien, al juez Ricardo Calcagno y a la gobernadora Arabela Carreras).

"El mensaje decía 'fuera los huincas', otros textos alusivos y mencionaban su lucha de recuperación de tierras ancestrales", agregaron desde la institución policial.

El fiscal de turno Inti Isla encabezó un rastrillaje en el sector donde encontraron elementos vinculados al presunto atentado.

Grun destacó el rápido accionar de la policía, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. "Es muy triste todo, pero por suerte no hay que lamentar ninguna situación complicada de nuestro personal. Repudiamos este acto", señaló.

La gobernadora Arabela Carreras confirmó que la provincia se constituirá como querellante por "el daño a propiedades de la provincia", en alusión al incendio del Centro de Informes Turísticos en El Bolsón y anoche, el incidente en el campamento de Vialidad Provincial.

Informó que esta mañana, se comunicó con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para interiorizarlo de la situación y requerirle la presencia de las fuerzas federales de seguridad. "Tuvimos muy buena respuesta. Se puso a disposición. Este tipo de hechos no sólo son un ataque contra la institucionalidad de la provincia, sino que significan un eventual riesgo para nuestros vecinos. No vamos a permitir que se tome a los rionegrinos de rehenes en ninguna circunstancia", manifestó Carreras.

"No avalamos ningún tipo de violencia sin importar el sector del cual provenga, y repudiamos cualquier tipo de ataque, porque esta no es la forma de resolver las diferencias con el Estado", concluyó.

El testimonio de una de las personas maniatadas

"Fue desagradable porque uno de los chicos tenía un arma. Me apuntó de frente", relató Jorge Taboada que vive en la casa ubicada en el ingreso al campamento de Vialidad Provincial.

El hombre contó a radio Seis que estaba terminando de cenar, junto a su esposa, cuando sintió un golpe en la puerta. "Aparecieron dos personas encapuchadas y me gritaron que me tire al suelo. Que no me iba a pasar nada, que el problema no era conmigo y que eran de la comunidad", detalló y mencionó que dejaron "unos papeles en la mesa".

Taboada admitió que tuvo miedo por un empleado de Vialidad Provincial que suele estar en el lugar, pero que "anoche, por suerte no estaba".

"Me maniataron muy fuerte, me taparon la cabeza y me llevaron a la pieza de atrás. Nos sacaron los celulares, la llave del auto y de la casa. Cortaron la luz desde el pilar y no sabemos más nada. Por la ventana de atrás veíamos fuego", señaló.

Fuente: Rionegro.com.ar