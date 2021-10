Con 73 emprendedores, se desarrolló ayer la tercera edición de Mercado Olavarriense

Información General En el Parque Helios Eseverri

Desde alimentos hasta artesanías, la propuesta municipal que busca mejorar la visualización y comunicación de la oferta local tuvo una nueva edición, con un 40% de emprendimientos que nacieron en pandemia.



Fueron 73 los emprendedores que ayer se sumaron a la propuesta municipal denominada "Mercado Olavarriense". De ellos, el 40% "es hijo de la pandemia", definió el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto en referencia a tantos emprendimientos que han nacido en el marco de un contexto sanitario y económico complicado.

Desde alimentos hasta artesanías, "son todos emprendedores olavarrienses, nada de reventa", aclaró el funcionario municipal que está al frente de esta secretaría que tuvo un rol de "ayuda y acompañamiento" para los emprendimientos nuevos y también los no tan nuevos.

Y en este camino, el Mercado Olavarriense tuvo su tercera edición con los mismos objetivos de mejorar la visualización y comunicación de la oferta local . La cita fue en el Parque Helios Eseverri, donde durante ocho horas se expuso una gran variedad de productos, desde alimenticios hasta artesanías, en una jornada fresca y con viento que se reflejó en la cantidad de público que visitó la muestra, por lo menos durante las primeras horas.

Así, el sector de los juegos infantiles ayer tuvo otro movimiento con stands que comenzaron a armarse temprano bordeando todo aquel sector. En esta iniciativa que se materializa una vez al mes, pasada la media mañana de ayer los emprendedores comenzaron a ofrecer su producción local en los distintos rubros.

A modo de continuidad del exitoso "El Mercado en tu Barrio", esta propuesta que se desarrolló de 10 a 18 amplía la oferta de la feria e incluye a emprendedores en general, que produzcan o presenten servicios en nuestra localidad.

Quien recorriera la feria podía encontrarse con variedad de artículos a muy buenos precios. Desde latas recicladas, cactus y plantas, atrapasueños, cuadros, bolsos, tejidos y duendes hasta velas ecológicas y de aromáticas. Todos se ubicaron sobre un sector del parque, mientras que más cercano a la costa del arroyo se instalaron aquellos puestos de "El Mercado en tu Barrio" con interesantes precios y calidad.

Foto: Marcelo Kehler

Cabe recordar que la propuesta se puso en marcha en marzo de este año, cuando se desarrolló la primera edición con una importante concurrencia de público que llevó a preparar una segunda para abril, aunque debió suspenderse en el marco de la situación sanitaria por Covid-19.

En agosto entonces, ya con un panorama más tranquilo en cuanto a contagios, se abrió una nueva convocatoria que desembocó en una segunda edición, el primer domingo de septiembre donde más de 65 emprendedores apostaron a la muestra.

La tercera edición de la propuesta continúa con aquellos mismos objetivos: fomentar, e impulsar la actividad emprendedora, promover la mejora de la competitividad del sector, acceder a un canal de comercialización directo para productos y servicios y contribuir a la mejora de capacidades comerciales de los emprendedores.

En los puestos se pudo encontrar frutas, verduras, hortalizas, pastelería artesanal, panificados, budines, alfajores, dulces y mermeladas, huevos de campo, miel, licores, licuados, aromáticas, cactus, artesanías en general, entre otros.

A emprender

Ya sea por una cuestión económica en la mayoría de los casos o por buscar una ocupación en tiempos de restricciones y cambios de hábito, "hay muchos emprendimientos que son nuevos, que son hijos de la pandemia y a los que estamos asistiendo y acompañando", declaró Julio Valetutto apenas la feria comenzaba a organizarse.

María Eichmann por ejemplo, trabaja en latas recicladas de distintos tamaños y con ellas logra originales utilidades combinadas con delicados diseños pintados a mano. Esto "surgió de la pandemia, yo hacía barbijos y monederos. Empecé bordando pedazos de tela, hice monederos y les regalé a todas mis amigas, para entretenerme", contó a EL POPULAR.

Un día "vieron que yo estaba haciendo macetas con latas y ahí empezó todo. La verdad es que me encanta hacer esto, me entretengo y tengo muchas otras ideas para hacer", adelantó María que en su casa tiene "cajas y cajas llenas de latas de todos los tamaños".

Ahora, asegura que "encontré lo que a mi me gusta, estoy feliz porque soy viuda y estoy sola, y no quería deprimirme. Me siento feliz haciendo todo esto".

A unos pocos metros, Adriana Petetta ofrecía variedad de plantas en macetas hechas con material reciclable como bidones, latas y potes de helado. Decorados perfectamente, define su emprendimiento como la posibilidad de "crear con la naturaleza".

Para Adriana "esto es un placer". Las plantas son suyas, de un pequeño patio que tiene, "cuando se que tengo feria, si tengo envases pongo alguna que otra, pero la mayoría están armadas con gajos chiquitos juntos o por separado que sirven para cualquier especio de la casa al que uno quiera darle un poco de vida".

El emprendimiento comenzó hace un año y también es un poco producto de la pandemia. "Quedé con media jornada laboral en mi trabajo así que decidí hacer alguna otra actividad y esto me encanta".

Unos pasos más bastaron para llegar al puesto de Carla con su Tienda de aromas: un emprendimiento familiar que también nació en pandemia y que conjuga el gusto por las velas y las esencias, con la calidez y un toque de distinción.

La feria no solo tuvo artesanías, también se instalaron los puestos que en su momento protagonizaban "El Mercado en tu Barrio", una propuesta que tuvo mucho éxito y que tiene continuidad en esta nueva propuestas.

Puestos de café, miel, wafles, cubanitos, budines, pasteles, y frutas y verduras también dijeron presentes ayer con interesantes premios y calidad. Vale remarcar algunos ejemplos tales como acelga 3 atados por $120 o 2 kilos de cebolla a 100 pesos. También se podía conseguir espinaca 2 por 100 pesos, el kilo de zapallitos también a $100, el tomate a %190 y dos kilos de naranja por $120.

Si bien el clima no ayudó mucho, ayer hubo quienes recorrieron y compraron. La próxima se prevé para noviembre, ya con un clima más estable.