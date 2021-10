¿Qué están esperando, que nos muramos para poner el nombre de nuestro hijo?

Información General Ara San Juan: Catalina Clar, mamá de Diego Wagner Clar

Reclamó que tuvieron que pedir que no hagan política con su hijo, y que a pesar de ser aprobado hace un año, todavía no cambiaron la cartelería de un tramo de la calle Vergara, por la del submarinista.



A Catalina Clar, mamá de Diego Wagner Clar -el olavarriense que fue una de las 44 víctimas del hundimiento del ARA San Juan- los hechos y las actitudes del poder la llaman a ser escéptica.



Una vez conocida la citación a indagatoria de Mauricio Macri por la causa de espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino, desconfió de la presentación del ex presidente, pero al mismo tiempo se mostró defraudada con el ex ministro de defensa Agustín Rossi y decepcionada con el ex secretario de gobierno de Ezequiel Galli, Ernesto Cladera.



"Todos estamos aguardando que concurra a la indagatoria. Le prohibieron salir del país, pero por cuánto, si además cuando conocimos la noticia el viernes se supo que estaba en Miami. ¿Qué es todo esto? Es una parodia, fue siempre fue una parodia. Por un lado dicen una cosa y hacen otra" denunció.



"¿En realidad es creíble que Macri vaya preso? ¿Se va a presentar? Si va, después de la indagatoria él puede hacer de su vida lo que quiera. Son esas cuestiones que a una la desgastan" señaló.



Catalina admitió que es tal el grado de desilusión, "que no esperábamos una decisión así. Nos sorprendió, aunque siempre estamos esperando alguna respuesta".



"Que Macri asista a esta indagatoria no implica que esta causa se vaya a resolver. Responderá unas preguntas, si las responde, o directamente presentará un escrito su abogado. Ya hemos visto estas cosas en estas situaciones con otras personas" relató.

Nosotros queremos a los responsables presos





Los familiares tienen una aspiración clara: "Nosotros queremos a los responsables presos, se llame como se llame. Y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, o sea Macri en ese entonces, no está exento de culpa".



"Nadie nos llama, nadie nos tiene al tanto, nadie nos informa. Somos nosotros y los abogados que nos dicen cómo va la causa. Ahora, cuando viene un político a Olavarría ahí sí nos llaman desde Buenos Aires" destacó.



Sobre esto último, recordó el desaire que sufrieron en la Ruta 51 cuando el ex presidente Macri visitó Olavarría. Pero no sólo cuestionó la conducta del ex jefe de gobierno y ex presidente.

Ya fallecieron 4 papás en este tiempo sin saber lo que pasó con sus hijos





Mencionó que "el ex ministro de defensa (Agustín) Rossi nos hizo una citación a Buenos Aires para ofrecernos respuestas y terminó renunciando para disputar la interna en Santa Fe. Para qué lo hizo, para sacarse una foto con los familiares, para decirnos lo que queríamos oír" planteó.



"Las respuestas que nosotros necesitamos son otras. Yo le mandé unos mensajes a Ana Clara Alberdi, la jefa de gabinete de Rossi, diciéndole que nos habían soltado la mano, que nosotros tenemos dolor en el corazón partido y el ministro pateó el tablero y se fue. Que seguimos pidiendo verdad y justicia, y la Justicia duerme. Ya fallecieron 4 papás en este tiempo sin saber lo que pasó con sus hijos" lamentó.

"El gobierno anterior directamente se borró; el actual nos dio muchas expectativas y nos terminó defraudando con la salida de Rossi. Sentimos que nos usaron para hacer política; uno en el dolor cree en el otro, cree que está sufriendo el mismo dolor, y no fue así" enfatizó.

Catalina ponderó en esta cruzada por memoria, verdad y justicia el apoyo recibido de la gente de Olavarría, y cuestionó que el ex secretario de gobierno de Ezequiel Galli Ernesto Cladera, que "no permitió la instalación de una réplica del submarino en Olavarría porque nos dijo que no había lugar en la ciudad. Como está en Hinojo muchos piensan que nosotros somos de Hinojo, pero no, siempre vivimos acá".

"Los viajes que hicimos todos los días a Hinojo -exclamó-, porque teóricamente acá no había lugar para poner el submarino. Aunque tenemos un parque que va de Sur a Norte, nos ofrecía Loma Negra, Sierra Chica, Sierras Bayas o Hinojo".

"Pero después, cuando se colocó un cartel en la ruta le pusieron abajo la inscripción 'Gobierno de Olavarría'. Nosotros teníamos el plotter donado, pero impusieron el de ellos y tuvimos que llamarlos para pedirles que no hagan política con nuestros hijos" recordó.

En el mismo sentido, la mamá de Diego Wagner Clar reclamó que -a pesar de que fue aprobado por unanimidad hace un año en el Concejo- aún no cambiaron la cartelería en las tres cuadras que llevarán el nombre de su hijo.

"Hemos preguntado, y nos dicen que no se puede, que no hay tiempo. ¿Qué están esperando, que nos muramos para poner el nombre de nuestro hijo?" se interrogó.

"Se parece todo tan tristemente a Malvinas. Los chicos de la guerra vinieron por la puerta de atrás, y hoy esconden, ocultan a los tripulantes del ARA San Juan" comparó.

Catalina Clar está convencida de que este drama no empezó el 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino dejó de mandar señales desde el Atlántico Sur.

Son muchas cosas, no fue un episodio aislado

"Esto arrancó antes. Los habían mandado a la operación más grande después de la guerra de Malvinas; llegaron a Ushuaia y los estaba persiguiendo un helicóptero caza submarinos; al mismo momento Chile y Gran Bretaña estaban haciendo operaciones militares conjuntas en la zona. ¿Por qué no los rescataron? El submarino está a 235 millas, es decir que está en aguas internacionales invadidas por buques factoría chinos. Son muchas cosas, no fue un episodio aislado" relató.

Catalina citó la jornada que concurrió al edificio de la Armada "y nos dijeron que todas las hipótesis son válidas, entonces qué cosa no podemos pensar. Desde que lo hundió otro submarino, a que lo embistió uno de esos barcos de factoría, o que le entró agua. Lo que se nos ocurra, porque no hay respuestas".

"Ni siquiera confiamos en que el submarino esté en las coordenadas que nos dijeron que está" confesó.