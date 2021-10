Braunschweig manifestó su acuerdo pero quiere que pase por el Congreso

Información General Jubilación anticipada

Puntualizó que los beneficiarios cobrarán el 80 por ciento del haber mensual pero cuando cumplan la edad jubilatoria percibirán el 100 por ciento. Existen casos que deben aclararse como lo que se considera un desocupado/a, requisito sine qua non para acceder al beneficio.



Cacho Fernández - [email protected]

Dentro del menú de políticas para intentar revertir las Paso, el Gobierno anunció las jubilaciones anticipadas con algunos requisitos poco claros que según el abogado previsionalista, Eduardo Braunschweig, "habrá que hacer esta norma un poco más clara y que tenga formato de ley aprobada por el Congreso Nacional".

De todas maneras, el abogado subrayó que estaba "totalmente de acuerdo" con el proyecto. "Considero que está bien que la gente se pueda jubilar anticipadamente pero se debe aclarar que podría hacerlo quien se haya quedado desocupado al 30 de junio de 2021 y que a su vez pudiese reunir los treinta años de aportes", tras lo cual aportó que "seguramente esta norma va a traer una cierta movilidad laboral porque quien se jubila deja libre su puesto de trabajo".

Sin embargo insistió con que se deben dejar bien en claro ciertos requisitos o impedimentos para obtener este beneficio como el de saber si les corresponde a quienes tenga un departamento o casita en alquiler. De todos modos aseguró que por un lado quienes se jubilen anticipadamente "cobrarán el 80 por ciento del haber hasta cumplir la edad para poder jubilarse que pasarán a cobrar el 100 por ciento, y que otorga derecho de pensión, sea al cónyuge como también a los hijos menores de edad o discapacitados".

Requisitos

Como siempre pasa con las jubilaciones, se contextualiza cualquier propuesta dentro de las posibilidades financieras de la caja.

En ese sentido, lo ideal es que existan cuatro aportantes por cada jubilado, pero "actualmente la proporción es de 1 ó 1,5 por cada beneficiario. Pero en el país se hizo como una costumbre vivir en un sistema de emergencia. Hace falta producir y generar empleo para mejorar la relación entre aportantes y jubilados o reducir la informalidad que es lo que se trata de hacer con los trabajadores rurales y domésticos. En este último caso, las dométicas registradas el Estado les pagará el 50 por ciento del sueldo hasta 15 mil pesos. Se tratará de una experiencia y se verá como resulta. Además se va a otorgar un bono de 6.000 pesos pero lo podrán cobrar quienes a su vez perciban un haber que no supere dos mínimas y se aumentó el salario mínimo vital y móvil a 32 mil pesos", enumeró.

Consultado sobre la relación del haber previsional con la inflación, el doctor Braunschweig dijo que "mientras la mínima ha venido aumentando un 36,2 por ciento, pero la mínima y no las demás, el índice de inflación va siendo de 32,3 en estos 9 meses, aunque el porcentaje interanual fue del 51,4 por ciento. No hay que olvidarse que la inflación no se calcula específicamente con los productos que consumen los jubilados porque se tienen en cuenta las pre-pagas cuando los jubilados no consumen esto. Y también se debe tener en cuenta que la canasta de los jubilados es de 60 mil pesos. El ajuste lo hicieron en marzo con quienes cobra más que una mínima a la que también le suman los bonos".

Reafirmó su apoyo a esta propuesta de poder jubilarse con anticipación, esto es, "las mujeres podrán hacerlo entre los 55 y 59 años y los varones, entre los 60 y los 65 años, siempre y cuando tengan 30 años de aportes y que se encuentren desocupados al 30 de junio de este año. Entonces, se podría decir que esta jubilación anticipada sería como una especide de seguro de desempleo".

Por el Congreso

Entre otras particularidades, las personas que accedan a este beneficio percibirán el 80 por ciento del haber que les correspondería si tuviesen la edad jubilatoria y si no, al momento de cumplirla pasan a cobrar el total. El abogado supone que "va a salir una normativa porque hay cosas que se deben dejar en claro. Por ejemplo, si alguien tiene una casita o un departamentito en alquiler, debería facturar con monotributo, por lo tanto ¿cómo se lo considera, ocupado o desocupado?. Bueno, estos casos deben aclararse. No debemos olvidar que en la moratoria se rechazó gente que tenía una tarjeta de crédito o un modelo de auto que no entraba...Estos filtros son muy complicados y habría que flexibilizarlos porque mucha gente podría quedar afuera de este beneficio".

Estimó además, en cuanto a la moratoria que el plazo vence en julio de 2022 pero "seguramente puede salir otra por los tiempos de crisis que hemos vivido con la pandemia. Entonces, me parece que se va a barajar y dar de nuevo, pero repito, van a cobrar el 80 por ciento del haber, pero tendrán Pami y generarán pensión y sea el cónyuge o los hijos menores de edad o discapacitados tendrán derecho a cobrarla. No obstante insisto que, como lo establece la Constitución Nacional, sería interesante que este proyecto pase por el Congreso".