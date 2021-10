Galli encabezó el acto de unidad de Juntos de la Séptima

04.10 | Política

Se realizó este lunes en Olavarría y contó con la presencia de dirigentes de todos los distritos.

En la tarde de este lunes en el club Pueblo Nuevo el intendente de Olavarría Ezequiel Galli encabezó una reunión seccional de Juntos con referentes de todos los distritos que destacaron la unidad de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.



Junto a Galli participaron los intendentes Hernán Bertellys (Azul), José Luis Salomón (Saladillo), Ramón Capra (General Alvear), los diputados provinciales Maximiliano Abad y Alejandra Lorden, los senadores Alejandro Cellillo y Carolina Tironi y candidatos de todos los municipios que integran la séptima sección electoral.

Ezequiel Galli fue el encargado de dar la bienvenida a todos los presentes y aseguró: "es muy importante para Juntos que todos estemos acá participando de esta reunión de cara a las próximas elecciones".

"Atravesamos una PASO en la que competimos de manera limpia, sin agresiones. Trataron de separarnos, pero sólo lograron que estemos más unidos para enfrentar a nuestro verdadero rival que es el kirchnerismo", agregó.

Además, el intendente de Olavarría enfatizó: "no queremos más atropellos de La Cámpora, no queremos más privilegios para unos pocos, no queremos más populismo. Por eso vamos a trabajar y tenemos que lograr los tres senadores para defender los valores de la República que soñamos".

Tras el discurso de Galli, Abad y Lorden coincidieron en hacer todos los esfuerzos necesarios para mejorar la elección de 2017 y resaltaron la unidad del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el Gen y el peronismo.

Finalmente, tomaron la palabra Capra, Salomón y todos los candidatos de los ocho municipios de la sección y destacaron la unidad del espacio para afrontar los próximos comicios el 14 de noviembre.