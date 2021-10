Para el diputado Carlos Fernández, "se deben recuperar 600 mil puestos de trabajo"

Política El legislador radical cree que "se va a ampliar la diferencia que se sacó en las Paso"

Cacho Fernandez

El diputado nacional radical, Carlos Fernández, destacó que los triunfos de "Dar el Paso" en las secciones cuarta, quinta, sexta y séptima, son muy importantes porque el radicalismo ya no es más el furgón de cola de Juntos por el Cambio, y lo coloca en carrera para ser una alternativa para 2023".



Efectivamente, para las presidenciales próximas, entre las candidaturas ya en danza como la de Rodríguez Larreta, María Eugenia Vida, Patricia Bullrich, se sumen las de Martín Lousteau, Alfredo Cornejo, Facundo Manes, Gerardo Morales y otros. Serán muchas pero para el legislador "no es problema porque la gente tendrá más posibilidades o alternativas para elegir".



A su juicio, si bien el voto siempre tiene muchas motivaciones, "esta vez primó la cuestión económica y la sanitaria, pero la gente demostró que hay voluntad de alternancia y eso se un signo de madurez".



Además dijo que "la gente ya no quiere tirar los votos y de nada servirá la intención de comprar votos como lo pretende hacer el Gobierno. No alcanza con comprar votos porque además la gente les va a reprochar por qué no se la dio antes, unos meses antes...".



Carlos Fernández negó que vaya a ser el próximo candidato a intendente de Tandil y dijo al respecto que "ya pude ser lo que mi partido me ha dado".



Inflación



"Yo siento alegría porque la racionalidad es cada vez mayor. la gente está votando alternancias y eso es madurez. Antes se creía que los gobiernos no peronistas no podían terminar sus mandatos y que los populistas no podían perder. Creo que eso ya terminó y eso es un buen signo".



Sostuvo en ese marco que "existen dos núcleos duros y uno independiente que decide cada elección. Además, la constitución del '94, al instalar la segunda vuelta, obliga a un sistema de coaliciones para fortalecer al poder político, y si bien hay muchas disgresiones, debemos pensar que la sociedad misma contiene esta diversidad".



Luego criticó la "paralización de las sesiones en Diputados que no nos ha permitido, por ejemplo tratar el Presupuesto, y si bien hay mucho de ficción como por ejempolo, se dijo que para este año íbamos a tenr una inflación del 29 por ciento y la proyección nos va a llevar posiblemente hasta el 52 por ciento y puede superar este porcentaje".



"Tenemos una gran inflación porque no hay respaldo a la producción que es un impuesto que termina pagando el pueblo. Es una angustia permanente, y por eso tenemos los resultados económicos anivel macro. No se genera más producción y tampoco se genera empleo. Debemos recuperar unos 600 mil puestos de trabajo", aseguró. Sostuvo, además, que "los problemas institucionales desalientan la producción".



Se autodenominó como "uno de los que participaron para que Manes sea nuestro candidato y gracias a eso hoy el radicalismo dejó de ser el furgón de cola de Juntos por el Cambio".

Preguntado sobre si Facundo Manes no trascendía la figura de un candidato radical, dijo que sí, "pero muchas veces se lo simplifica. Lo que sí es cierto es que no parece ser un político tradicional pero se sube arriba de la estructura. Es mucho más un elemento catalizador de un momento social muy complejo y en 2023 va a ser uno de los potenciales candidatos".

¿No será algo confuso que tengan tantos posibles candidatos?

--No, al contrario, mejor. Más vale que sobren para que la gente pueda elegir, como se resolvió ahora y después se verá como se integran las listas.

¿Tendremos alguna vez boleta única?

--Creo que sí, pero hay que resolver algunos temas técnicos. Pero sí, creo que vamos a avanzar en eso.

¿Qué opina que puede pasar el 14 de noviembre? ¿Podrá revertir el resultado el Frente de Todos?

--Yo creo que se va a profundizar el resultado de las Paso. Mas alla de algunas encuestas que he podido ver, el gobierno está como dice el tango, "cuesta abajo en la rodada". Se ha profundizado la crisis y no hay respuestas y además la compra de votos que quieren hacer no alcanza. La gente les va a reprochar primero por qué no se la dieron unos meses antes, y luego se las va a agarrar y van a votar lo que quieran".