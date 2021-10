Un joven denunció que sufrió violencia policial

Policiales

Según indicó en diálogo con Canal Local padeció "golpes, quemaduras con cigarros y ahorcamientos con las manos y cordones de las zapatillas". Además, señaló que permaneció detenido por varias horas.

Juan Manuel Marzano, un joven olavarriense, aseguró que el pasado viernes a la madrugada sufrió feroces agresiones por parte de efectivos policiales. Según relató en diálogo con Canal Local, esa noche se encontraba en un bar céntrico con un grupo de amigos, "estábamos charlando con una chica, dos sujetos se enojaron y se me acercaron".

"Yo salí del lugar, me sacaron con unos golpecitos pero no fue para tanto y me corrieron aproximadamente una cuadra", continuó.

Sin embargo, en ese momento regresó a la puerta del bar junto a sus agresores. "Cuando yo cruzo por el bar vienen entre 4 o 5 móviles policiales, me ven y sin mediar palabra me tiran al piso, me pegaron, me subieron al patrullero y me estuvieron dando vueltas más de media hora alrededor del hospital", comentó conmovido.

"Me querían ingresar a la fuerza y me tiraron afuera. Yo a los gritos clamaba auxilio porque me seguían pegando, en ese momento yo les dije a los enfermeros que no me atienden porque los iba a hacer responsables de mis heridas", agregó.

Luego de negarse a ser atendido, detalló que "me subieron nuevamente a la caja del móvil policial y me siguieron pegando, me quemaron los dedos con cigarros y me ahorcaron con los cordones de las zapatillas y con las manos mientras me decían maricón".

Según cuenta, en ese momento fue trasladado a la Comisaría Primera mientras era amenazado con que "me iban a llevar al hospital y me iban a hacer atender. Yo les decía que no porque obviamente era una estrategia de ellos".

"Estuve detenido hasta las 2 y media de la tarde del día viernes", afirmó Marzano. Y aseguró que al salir radicó la denuncia en la Fiscalía.

Por último, aseveró que está aterrado. "Siento que me están vigilando, yo quiero dejar asentado que si me pasa algo, hago responsables a los efectivos policiales que estuvieron de turno en ese momento".