Un plenario por la unidad y para "dejar todos los egos de lado"

La campaña, conjunta o cada espacio por su lado. Los temas comunes. El protagonismo radical y el equilibrio. Cenizo y los cambios de gabinete que, a su juicio, no funcionarán como la estrategia de la "platita". Cominotto y la revalorización radical a partir de Facundo Manes, Martín Lousteau y otros.



Los candidatos de Juntos por el Cambio se reunieron ayer en un plenario seccional para acordar medidas de acción para la campaña política que se viene hasta el 14 de noviembre y establecer un "equilibrio" de fuerzas entre las que disputaron la Paso.

En ese caso, Bruno Cenizo, primer candidato a concejal por Juntos, sostuvo que el proyecto es el de "sumar más votos entre quienes no fueron a votar" sobre las cuales dijo que están entre sectores "mayores a los 70 años y no se movilizaron por la pandemia".

A su juicio, "la gente manifestó su descontento con el gobierno y depositó toda su confianza en nosotros". Sostuvo además que la campaña la van a realizar a veces juntos y otras separado, pero hacia un mismo objetivo, el de "reafirmar el triunfo que tuvimos en unidad en las Paso".

En tanto, el referente radical y secretario del partido a nivel provincial, Franco Cominotto, quien coincidió con la necesidad de marchar juntos, "a veces en unidad durante la campaña y otras desde la singularidad de cada partido".

"Creo que el radicalismo se ha revalorizado"

"Creo que el radicalismo se ha revalorizado", dijo en relación al efecto Facundo Manes. "No dudo que va el radicalismo a volver a la escena y que todo su andamiaje ideologico va a estar presente buscando un equilibrio con el Pro y otras fuerzas. Hay nuevos cuadros como el de Facundo, Martín Tetaz, Martín Lousteau y otros que han decidido involucrarse a la vida política del país".

El perfil olavarriense

Según Cenizo, "si bien ya sabíamos que la gente nos respetaba, también es verdad que todo esto se demostró en las urnas, pero hay muchas cosas por corregir. Yo soy del equipo que lidera Ezequiel Galli y la gente ha votado estos valores en el espacio, pero ese triunfo hay que revalorizarlo el 14 de noviembre. Debemos sumar a quienes no fueron a votar. De todos modos hicimos un trabajo muy bueno y creemos que vamos a ampliar aún más la diferencia cuando vote el resto de la gente".

Sostuvo que "la gente despositó su esperanza en nosotros y lo que queda ahora es vencer los egos y consolidar la unidad para ganar en noviembre".

Preguntado si el nuevo gabinete había cambiado algo y si habría modificado la intención de la gente, Bruno Cenizo dijo que "no, todo lo contrario. Si lo que querían era mejorar y como solución proponen a Anibal Fernandez y a Juan Manzur y poner platita en los bolsillos de la gente, todo eso es subestimar a la gente y por eso reacciona. y se lo va demostrar el 14 de noviembre. La gente no está atendiendo esa estrategia del oficialismo sino que lo que reclama es trabajo porque el olavarriense no busca que las cosas le lluevan del cielo. Lo que necesita es ayuda para poder salir pero nosotros tenemos una clase media muy importante y muy trabajadora y ese es un capital muy importante para la ciudad".

Tras ello destacó "el sistema hospitalario y sanitario en general y esto demuestra que el Estado estuvo siempre presente". Sobre las causas por qué no se pudo llevar a cabo la vacunación con los vacunatorios locales, dijo que eso fue así por "el capricho del gobernador. que no quería trabajar con los intendentes de otra bandera política".



