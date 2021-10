Brancatelli cuestionó una denuncia de una mujer contra Maradona y causó repudio

El periodista sostuvo que Mavys Alvarez "no estaría tan dolida" si el exfutbolista "le hubiera dejado 1,5 millones de dólares". Fue duramente criticado.

Después de que Mavys Álvarez revelara los detalles de la relación que mantuvo con Diego Maradona en Cuba a sus 16 años, incluyendo su incursión en las drogas y el maltrato físico al que era sometida, el periodista Diego Brancatelli se preguntó si la denuncia de la mujer no obedecía a una cuestión de dinero, a poco tiempo de la muerte del ex futbolista. Sus dichos provocaron rechazo entre sus compañeros del programa Intratables y en las redes sociales tampoco lo perdonaron.

"Quiero saber al igual que todos ustedes qué fue lo que sucedió y qué rol tuvo cada uno en esta historia, pero también hay otras preguntas", intervino Brancatelli durante el debate en el ciclo que conduce Alejandro Fantino por América TV.

¿Qué habría pasado si Diego estuviera vivo hoy? Me parece que todo esto no hubiera pasado. Ella esperó a que Diego no estuviera para no poder contrastar las versiones. ¿Qué hubiera pasado si Diego le hubiera dejado 1,5 millones de dólares? ¿Haría la denuncia? ¿Estaría tan dolida moralmente por lo que sucedió?", preguntó el periodista.

Quien le respondió fue Gastón Matías Marano, abogado y representante legal de Álvarez, que había sido invitado a la emisión dedicada a la denuncia contra Maradona, que murió el 25 de noviembre de 2020.

"Vos dijiste 'si Diego estuviera vivo no estaría denunciado y tal vez ella dejó que muera para que no pueda contrarrestar la historia'", empezó Marano. "Es cierto que él murió y ella denunció, pero lo que ocurre ahí es que cuando Diego muere y cuando Fidel Castro muere, ella pierde el miedo", añadió. "La víctima de un abuso sexual muchas veces espera un espacio de seguridad. Ella lo contó cuando su abusador murió", expresó el abogado.

"¿Abusador? ¿Diego es un abusador?", inquirió Brancatelli, con gesto sorprendido. "Yo entiendo que cuando una persona de 40 años mantiene relaciones sexuales con una menor de 16 años es un abusador", respondió Marano. "Cuando ella encontró ese lugar de seguridad lo denunció. Nunca podemos cuestionar por qué la víctima denuncia cuando lo hace", sumó.

Sin embargo, Brancatelli continuó con sus dudas y las expuso frente al panel: "¿Ella está dispuesta a firmar un documento donde no quiere nada de Diego, ni de la herencia ni de la serie?". En ese momento, estalló la indignación entre los integrantes del programa y el conductor tuvo que poner orden. "Chicos, de a uno, respetemos a Brancatelli. ¿Para vos es por plata, Diego?", preguntó Fantino al periodista. "Para mí es por plata", contestó el panelista.

El episodio no pasó desapercibido en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde cuestionaron con dureza sus declaraciones. "Por comunicadores como Diego Brancatelli es que muchas víctimas de abuso por parte de poderosos tardan años en animarse a denunciar, o nunca llegan a hacerlo"; "Es sencillamente un animal"; "Es realmente increíble verlo defender esto en vivo y en directo", fueron algunos de los comentarios. Además, muchos apuntaron contra el colectivo feminista por no pronunciarse en repudio a sus dichos de manera inmediata.



Tras convertirse en trending topic, Brancatelli publicó un tuit para aclarar su postura. "Veo que soy tendencia. Digan lo que quieran, pero no lo que no pienso. Para que quede claro que pienso: Diego no está para defenderse. Como todos, si hubo delito en Argentina que se investigue. Estoy convencido que atrás de esta historia hay otro 'entorno' que fogonea", escribió en las últimas horas del martes. (La Nación)