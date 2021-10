Santilli y Manes en Tigre: "En las PASO los bonaerenses dijeron basta"

07.10

Los candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires relanzaron este jueves la campaña de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, con un acto realizado en Tigre.

Diego Santilli y Facundo Manes -que se enfrentaron en las PASO-, encabezaron el acto que se realizó en el Club Náutico Albardon, en el que también participó la candidata a diputada Graciela Ocaña.

Santilli, con un discurso cargado de críticas al Gobierno, destacó que en las PASO "los bonaerenses dijeron basta". "Así no va más. Nos cansamos de que la plata no alcance, de que nos falte el laburo, de vivir con miedo a que nos roben o nos maten. Dijimos basta de discutir si nuestros hijos van o no a la escuela. El 12 de septiembre las urnas hablaron. Ustedes hablaron. Y lo más importante, el 12 de septiembre ustedes ganaron", comenzó diciendo Santilli a los presentes en el acto.

Al igual que en la campaña previa a las primarias, Santilli puso el foco en la inseguridad, y reclamó que "la gente tiene que estar libre y los delincuentes presos".

"Tenemos que sacar a todos los policías a la calle para que estén cuidando y previniendo. Tenemos que endurecer las penas y terminar con la puerta giratoria y terminar con las excarcelaciones", insistió.

También hizo hincapié en la necesidad de crear puestos de trabajo y lanzó una crítica al plan de jubilación anticipada anunciado por el Gobierno: "Cuando tenés más y más para dar, te quieren retirar antes, cuando tenés mucho por dar y mucho por pelear", señaló.

Con un discurso con un tono más reflexivo, Manes señaló que el país enfrenta momentos de "mucho dolor" y que "la sociedad se quebró por dentro".

"Las pandemias siempre cambiaron a la sociedad y aunque muchos no lo quieran ver, esta pandemia nos va a cambiar. La única manera de salir es dejar las diferencias partidarias de lado y encarar problemas que son mucho mayores que nuestras diferencias ideológicas", enfatizó Manes. Y agregó: "Necesitamos dejar de administrar la pobreza, con un proyecto que nos convoque a todos".

A su vez, Ocaña, quien secunda a Santilli en la lista, consideró: "Nos hemos ampliado, hemos sumado nuevas voces, somos mejores, tenemos propuestas más plurales y eso es algo que nos hace mejores".

Por último, hizo un llamado a la militancia de Juntos de cara al 14 de noviembre al decir que "quiero compartir con ustedes un pedido: a todos los que tengamos una mirada de país que todos queremos, un país normal con los chicos en las escuelas, los delincuentes en las cárceles, un país donde haya trabajo y no planes, un país donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, donde la salud sea de calidad, los que queremos un país donde la justicia aplique la ley y los corruptos vayan presos, que nos ayuden a fiscalizar la elección".

El acto fue relanzamiento de la campaña bonaerense, luego de que el pasado 30 de septiembre se habilitaran las actividades proselitistas para las legislativas de noviembre, tal como lo establece la normativa vigente.





Fuente DIB