Cuando la COVID se retira y sus huellas permanecen

El doctor Adrián Giorgio analizó los efectos de esta enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 10 personas que la superaron siguen presentando inconvenientes semanas y hasta meses después de haber sido diagnosticados.



No se piensa en un tono de voz distinto al campechano de cada informe sanitario o de cada entrevista cuando en la mañana de ayer el doctor Germán Caputo confesaba la imposibilidad de definir en palabras que ya no quedan pacientes internados en el Hospital "Dr. Héctor Cura" transitando esta temible COVID-19.

Esa "alegría" indescriptible en este momento que el monstruo empieza a dar señales de vulnerabilidad es compartida por toda una ciudad, aunque no habrá lugar para subestimaciones hasta tanto llegue el momento más anhelado de todos, cuando la Organización Mundial de la Salud anuncie el final de esta pesadilla.

Aun así, hay otra arista de la COVID que seguirá demandando la atención de las autoridades y los profesionales de la salud: los efectos a corto y a largo plazo, las secuelas físicas y psquiátricas que ha dejado en muchos pacientes que la padecieron, para los que ya nada volverá a ser como era.

Esto es día a día, y según un informe de la Fundación Favaloro se siguen anunciando descubrimientos sobre las secuelas que pueden quedar en aquellas personas que contrajeron alguna de las variantes del virus SARS-CoV-2.

Sobran hipótesis y estudios, no obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que una de cada 10 personas que superaron la COVID-19 siguen presentando secuelas semanas y hasta meses después de haber sido diagnosticados.

Los datos recabados en el post COVID para estudio con un universo de 400 pacientes, entre abril y julio, mostraron que los síntomas físicos de consulta más frecuentes son disnea (19%); fatiga (10%); tos (7%); palpitaciones (6%) y dolor torácico (5%).

En el caso de los síntomas neurocognitivos y psicológicos que derivaron en consultas de pacientes que tuvieron la enfermedad, los más recurrentes fueron alteración de la memoria, pérdida de la capacidad de concentración y ansiedad/depresión.

El doctor Adrián Giorgio, prominente cardiólogo olavarriense de origen azuleño analizó la vida después de la COVID.

"Las peores secuelas de esta enfermedad son las psiquiátricas. Es tremendo. Se ve en los pacientes tristeza, angustia, ganas de llorar, pánico, depresión en los grandes y en los chicos. Además, estuvimos recluidos mucho tiempo, y el hombre es un ser gregario, no puede vivir aislado. No es un peludo, no sirve para estar encerrado, aislado; debe vivir en comunidad" comentó.

Se refirió también al temor a la delación que produjo esta pandemia.

"Faltó información y se le metió miedo sobre el miedo a la gente, y en ese sentido las falsas denuncias también han hecho mucho daño en la salud. Se cerró el país sin un plan B. Nueva Zelanda e Israel, por ejemplo, cerraron sus fronteras y adentro siguió una vida normal" relató.

"Un plan de Estado -sostuvo- no debe involucrar sólo a la infectología y la epidemiología" consideró.

El doctor Giorgio puntualizó que "se vieron cerebritis. Eso implica trastornos psiquiátricos, trastornos visuales, trastornos auditivos, vértigo, sordera súbita. Hay mucha gente que quedó sin olfato, en otros subsisten los trastornos en el gusto".

Otros datos del post COVID que mencionó fueron "la detección de fibrosis pulmonar; por trastornos renales hubo gente que terminó en diálisis; hepatitis, y hasta vi casos de orquitis, que es la inflamación de los testículos, como si se tratara de un paciente con paperas".

Describió "un síndrome neurológico que ataca a los nervios periféricos y le impide al enfermo mover los miembros inferiores. Se llama 'síndrome de Guillain Barré', un compromiso motor y no sensitivo. Lo observamos en un joven de 30 años que estuvo internado en la Unidad Coronaria del Hospital, lo sometimos a un tratamiento específico y evolucionó bien".

