Choque en cadena sin heridos

08.10 | Policiales En Roca Merlo

Todo tuvo lugar pasado el mediodía en Rivadavia y Mitre. Se vieron implicados al menos tres autos. El suceso afortunadamente no pasó a mayores.



Alrededor de las 12.30 se produjo un choque en cadena en calle Rivadavia y Mitre, en barrio Roca Merlo. Las primeras informaciones a las que pudo acceder El Popular Medios indican que la conductora de un Chevrolet Aveo impactó contra un remis, un Gol Trend que se encontraba en doble fila mientras presuntamente aguardaba pasajero.

Debido a este impacto, el remis colisionó contra un Fiat Palio que se encontraba estacionado en el lugar.

Afortunadamente no se produjeron heridos aunque fue necesaria la presencia de una ambulancia del SAME en el lugar del hecho quien atendió a un hombre aunque no fue necesario el traslado a ningún centro de salud. Personal policial acudió al lugar del hecho.