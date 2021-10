La dificultad de encontrar casas para alquilar, un tema cada vez más difícil y complicado

Información General

Inmobiliaria Notararigo apeló días atrás a un aviso clasificado en estas páginas para pedir "ante la demanda de alquileres, casas y departamentos de 2 ó 3 dormitorios". El análisis de la situación por uno de los responsables de la firma.



"El disparador fue un aviso clasificado. Esta semana, a través de las páginas de EL POPULAR, la tradicional Inmobiliaria Notararigo (con casi medio siglo en el rubro) comunicó que "ante la demanda de alquileres, solicitamos casas y departamentos de 2 ó 3 dormitorios".

Que en la Argentina el déficit habitacional es una deuda eterna que atraviesa -con distinto nivel de responsabilidad- a los gobernantes de varias décadas a esta parte no es ninguna novedad.

Este aviso volvió a ponerlo de relieve. Mariano Notararigo, de la generación más joven de esta tradicional firma de martilleros, comentó que "es algo que viene de larga data; no es de ahora. El déficit habitacional es importante con respecto a los alquileres, y en especial a las casas".

"No es tan así en el caso de los departamentos, que tienen una oferta un poco mayor. En casas de alquiler la escasez es notable. Cuando nos pasa en la inmobiliaria que aparece alguna casa para alquilar, tenemos inquilinos para elegir" enfatizó.

Son tantos esos aspirantes a una vivienda que no le fue posible dar un número: "Uno a veces les dice que consulten a través de Internet o en otras inmobiliarias porque no existe oferta, o al menos nosotros no la podemos cubrir, y uno ve que no va a poder satisfacer esa necesidad".

No se trata de una situación particular; es un rasgo distintivo del mercado. "En Olavarría estamos todos iguales. Sean inmobiliarias grandes o chicas; las que llevan años en el mercado, o las que son más nuevas, todos estamos en la misma situación, sin propiedades en alquiler" indicó.

De charlas con sus colegas martilleros coincidieron en un motivo para la falta de casas en alquiler. "Creemos que uno de los grandes motivos de este déficit es que la construcción se abocó a los complejos de departamentos. No es de ahora, estamos hablando de unos 15 años, cuando comenzó el auge de los departamentos en PH, en propiedad horizontal. En lugar de hacer una o dos casas en un terreno se privilegió hacer 10 ó 15 departamentos" sostuvo.

"Para los constructores fue redituable, indudablemente" opinó. "Como los departamentos eran más económicos que una casa, los inversores se inclinaron por ese tipo de negocios, y de tantas propiedades que se fueron construyendo, que se fueron terminando y que la gente terminó adquiriendo surgieron los departamentos en alquiler y se dejaron de hacer casas" precisó Mariano Notararigo.

El (a veces poco, a veces no tanto) protagonismo del Estado apareció en el análisis: "Algunos años atrás se hacían barrios y desde hace un par de años no se están haciendo".

"Me acuerdo del barrio Bancario I, Bancario II, Acupo I, II, II, Barrio Educadores. Eso permitió que la gente, a través de un crédito, pudiera acceder a una vivienda propia. Ahora ese déficit barrial deriva en la falta de casas para alquilar" certificó Notararigo.

El target en la demanda de casas para alquilar es de lo más variado. "Hablamos de un rango bien amplio, que abarca gente joven que recién se casó y tiene un hijo recién nacido; gente con chicos adolescentes; gente grande con hijos casados que busca una casa chica con patio" relató.

Apelar al recurso de un clasificado para solicitar casa no es habitual, pero tampoco se trata de una forma de comunicación inédita con el mercado inmobiliario para la firma Notararigo.

"Hacía varios años que no recurríamos a este pedido de casas de alquiler con dos o tres dormitorios. Recuerdo que unos 10 - 15 años atrás en algún momento hubo una carencia de casas en alquiler y lo hicimos. Hablamos de un fenómeno cíclico y cada tanto aparece un faltante" mencionó.

Como consecuencia de esta crisis, "el inquilino se termina inclinando al departamento. Quizás una pareja con un nene chiquito alquila un departamento con un solo dormitorio; se ha visto que una pareja con dos hijos trata de ubicar un departamento con dos dormitorios, pero tampoco abundan".

Sobre esta última modalidad advirtió que "la mayoría de los complejos que se construyeron este último tiempo en Olavarría son de un dormitorio".

Los Notararigo apelaron al recurso de un aviso clasificado, pero sus expectativas son moderadas. "Con mi viejo tuvimos un debate. Mi padre, con tantos años en el mercado, me dijo 'vamos a tratar de cubrir este déficit y procurar conseguirle una vivienda al cliente', y yo le respondí que iba a ser en vano un aviso en el canal de comunicación que fuera porque el faltante sigue existiendo y es muy complicado conseguir lo que uno anhela" dijo.

"Es más, no lo hemos hablado en la inmobiliaria -y somos varios-, pero creo que no hemos tenido ningún llamado. Eso que nos conocen, que somos una casa tradicional en la Ciudad, sin embargo no logramos encontrarle una solución a este tema, que viene desde hacer años y a medida que transcurre el tiempo se acentúa aún más" afirmó Mariano Notararigo.

