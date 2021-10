Maxi Wesner estimó que algunos votos de Manes pueden ir al FdT: "Somos la oposición"

09.10 | Política El candidato a concejal se manifestó convencido de que en la Provincia "se puede revertir la elección"

Además, supone que votos que se fueron al morenismo y al randazzismo podrían ir a su espacio en caso que se dé una polarización, analizando que por lo general en esos casos los votantes se dividen entre oficialistas y opositores. El FdT retomó la campaña en zonas no céntricas de la ciudad y en las localidades del partido.



Cacho Fernández



El candidato a concejal en primer lugar de la lista del Frente de Todos, Maximiliano Wesner, adelantó que no tenía dudas de que "vamos a revertir el resultado en la provincia de Buenos Aires", aunque señaló que en "en los distritos se van a dar otras realidades", aludiendo que la cantidad de votos es menor y hay que disputarlos mucho.



En ese sentido planteó que "se está profundizando el trabajo con los vecinos y vecinas en varios barrios, como también en las localidades, fundamentalmente en Sierra Chica, en donde no nos fue tan bien", remarcó.



Actualmente están trabajando mucho en zonas como las de Ruta 60, Villa Aurora, Barrios Dorrego, Belén, Mataderos..., "y vamos a visitar también a los vecinos y vecinas del Centro, de San Vicente y Mariano Moreno, con una campaña no tan acotada a sus necesidades concretas porque son sectores que no presentan las mismas necesidades de otros que no son céntricos. Por lo tanto, en estas zonas céntricas la estrategia apunta mucho más a medidas nacionales porque en general se manifiesta un voto más vinculado a la grieta y a las políticas nacionales". De todos modos van a hacer una campaña puerta a puerta con los temas de seguridad y más vinculada a la higiene ciudadana.



Propuestas



Maxi Wesner destacó "la presencia constante del Estado y la cercanía con la gente", pese a la pandemia y a la situación particular en lo económico que se tuvo que vivir. De todos modos citó algunas de estas ayudas estatals como los ATP, IFE, Repro y otras como los bonos a jubilados, la jubilación anticipada sobre la cual dijo que "ya se abrió la posibilidad de inscribirse pero los turnos comenzarán a darse a partir del 15 de octubre", dijo Wesner, quien es hoy el titular de la Ansés local y que, como lo anticipó unas semanas antes, que ocuparía ambos cargos, el de titular de la UDAI y el de concejal "porque no son incompatibles", aunque aclaró que no va a cobrar por los dos trabajos.





Hoy por hoy, la vacunación les permite hacer otro tipo de campaña que no podían hacer antes por el temor de la gente. "Pero la vacunación nos permite un trabajo más personal, de cercanía", y por ello se manifestó muy optimista con los resultados de noviembre.

Insistió con el convenio firmado entre el programa Procrear y los gremios del Ceco y Aoma "para la construcción de 162 viviendas, 114 para los mercantiles y las restantes 48 para los mineros, sumado a los 97 lotes con servicios que se habían anunciado como beneficiarios del Procrear".

Wesner también corrigió el resultado publicado como "oficial" y dijo que él maneja siempre el de 30,24 por ciento, y que supone que hay "un voto a Facundo Manes que no fue a Belén Vergel", por lo cual tiene la esperanza que algunos vayan para su lista, así como también el de parte de los sufragios que fueron al randazzismo y al morenismo. "Yo creo que algo de eso va a venir para el Frente de Todos si es que la elección se polariza, aunque estoy convencido que se va a polarizar".

Sostuvo que se va a profundizar el trabajo en Sierra Chica y en las localidades. "Olavarría es un partido muy grande y cuesta recorrerlo todo y hacer una campaña de cercanía. Pero vamos a hacer todo lo posible para recorrerlo. De todos modos, insisto que "hay 10 mil votos que fueron a Manes pero que algunos pueden no ir para Belén (Vergel) y pueden venir a nosotros porque la única oposición al oficialismo somos nosotros.

Concretamente, "Dar el Paso" cosechó 10.501 que en lo local encabeza Belén Vergel por el radicalismo, y Maxi Wesner especula con que parte de esos votos "los que Manes sacó por encima de Belén" son opositores al gobierno municipal y que irían a su espacio si es que la elección se llegara a polarizar tal como él supone.

También estimó que algunos votos, siempre dentro de una polarización, pueden beneficiar al Frente de Todos, fundamentalmente aquellos que son de origen peronista y fueron a Florencio Randazzo o a Guillermo Moreno. "Pero, los votos no tienen dueño y pueden tomar otro rumbo en caso de polarizarse", alegando que cuando esto ocurre se suele votar al oficialismo u a la oposición.

Wesner es el titular de la Udai de la Ansés, por lo tanto está hoy muy dedicado a las tramitaciones de jubilaciones anticipadas que propuso el gobierno nacional, pero aclaró "se pueden sacar turnos en la página de Ansés, pero se podrán tramitar a partir del 15 de octubre. En cuanto a los bonos de 6.000 pesos nosotros no tenemos injerencia y se acreditan directamente en la cuenta de cada uno".

¿Podrán revertir el resultado el 14 de noviembre?

"Estoy convencido que sí. Son pocos puntos y con tanto electorado no tengo dudas. No estoy seguro, como decía, que los votos de Juntos se sumen todos, y hay otras vertientes como lo explicaba Pero en los distritos puede darse otra realidad", respondió Maximiliano Wesner.