Advierten "colapso logístico" por falta de contenedores y disponibilidad de barcos

Campo Productivo

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) advirtió recientemente que la situación de colapso logístico que se registra en la actualidad a nivel global está afectando a las exportaciones agroindustriales argentinas por la falta de contenedores y barcos y por los cambios de condiciones contractuales que estipulan las principales líneas marítimas.



"El comercio exterior argentino viene experimentando diversos inconvenientes en materia logística marítima que impactan negativamente en las exportaciones y esta situación se está agravando en las últimas semanas", indicó la entidad que nuclea a la cadena agroindustrial en un comunicado.



Fuentes del sector dijeron que a causa de esta situación "están faltando contenedores y están viniendo menos barcos de líneas marítimas a Argentina".



"Al faltar los barcos y los contenedores, está habiendo menos espacio para exportar y retrasos de carga de hasta 60 días de contenedores listos para ser despachado, pero que no hay barco que lo cargue", agregaron las fuentes.



Desde el Consejo Agroindustrial dijeron que esto se debe a un problema mundial que afecta al comercio internacional debido a que durante el tiempo de mayor intensidad de la pandemia muchos contenedores fueron reutilizados para otros fines o sacados de circulación, misma situación para los barcos, donde hubo una caída de la reinversión.



"El problema es que en la post pandemia China no es que prendió la aspiradora, sino que inició un tsunami de comercio exterior y chupó todo, pero sobre todo el comercio norte-norte, de China a Estados Unidos y viceversa y las líneas marítimas atendieron esa demanda, afectando a nuestra región", argumentaron.



Debido a esto, "los efectos prácticos de esta situación afectan a los exportadores de legumbres, carnes o lácteos, por ejemplo, que exportan por contenedor. Estos cierran un contrato de exportación, busca línea marítima, cierra precio, llega al puerto con el contenedor y la empresa les dice 'te pido disculpas, pero este mes no te voy a cargar los contenedores', señalaron desde el Consejo Agroindustrial.



"Pero además aumenta un 15% el costo logístico, porque aumento en el mundo. Hay cambios de condiciones contractuales unilaterales de costo logístico por parte de las líneas marítimas", agregaron las fuentes.



Frente a este cuadro de situación, desde el CAA consideraron que "estos cambios de valores afectan severamente a los productos agroindustriales, principalmente aquellos de bajo valor de exportación, ya que el flete que históricamente significaba entre el 5% y el 10% de su valor, hoy puede llegar a impactar en un rango entre 20% al 50% de la mercadería.