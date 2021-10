Información General Hoy habrá actividades en el Museo Municipal de Hinojo

El INADI realizará un ciclo de charlas por la semana del Respeto a la Diversidad Cultural

Será durante toda la semana en tres escuelas de la ciudad. El subdelegado Norberto Almeida planteó que actualmente en Olavarría no hay datos de casos de racismo o xenofobia, sin embargo resaltó que la falta de denuncias ante la institución no implica que no existan casos en la ciudad.