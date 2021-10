Yenko se consagró campeón de una competencia regional en Necochea

Información General

El freestyler olavarriense ganó este domingo la sexta fecha de Koliseo Freestyle y obtuvo la clasificación a la final nacional de Sangre Gaucha, que otorga 20.000 puntos a FMS. También participó Kress.



El MC olavarriense Yenko se consagró campeón este domingo de la sexta fecha de la competencia Koliseo Freestyle disputada Necochea, al vencer en la final a Confi Flow.

Debido a esto, el freestyler sumó 5.000 puntos para el ranking de ascenso de la Freestyle Master Series, máxima liga a nivel nacional, y obtuvo la clasificación a la final nacional de Rango 2 Sangre Gaucha, la cual otorgará 20.000 puntos.

También participó de la competencia el MC de nuestra ciudad Kress, quien quedó eliminado en instancias previas.

Tras la victoria, Yenko expresó en su cuenta de Instagram: "Sudé, sufrí y me esforcé mucho, confié en que la racha de fracasos iba a terminar, me dejé la vida en el escenario y se me dio. Estoy muy feliz".

Por último, indicó que este lunes competirá en Buenos Aires en la regional de Perros de Calle Gold.