Habilitar un evento tarda una semana pero aconsejan iniciar el trámite 20 días antes

La directora de habilitaciones del Municipio María Celia Alem se refirió a los pasos a seguir para allanar la realización de eventos culturales, sociales, deportivos o recreativos.



La doctora María Celia Alem, directora de habilitaciones de la Municipalidad de Olavarría, aconsejó comenzar unos 20 días antes de la fecha elegida los trámites previos a la realización de un evento, y subrayó que un objetivo central de su dependencia "es lograr que el ciudadano se sienta contenido".



La reanudación y habilitación de estos acontecimientos constituyen una fuerte señal en el camino de retorno a la vieja normalidad, coincidió la doctora Alem.



"No voy a hablar de lo sanitario, porque no es mi competencia, pero sí desde lo legal, y la ciudad de Olavarría -como lo anunció el Intendente- ha adherido a las medidas de la Nación según el decreto de octubre, en virtud de lo cual se habilitaron los eventos y desde nuestra Dirección hemos dado la difusión para poder orientar al ciudadano sobre los pasos a seguir" dijo.



En concreto, "cuando se habla de un evento social con fines comerciales la referencia es a un lugar previamente habilitado, y a partir de ahí se piden todos los requisitos. Si el lugar donde se pretende realizar el evento no se encuentra habilitado previamente, las exigencias son mayores".



"La persona que quiere realizar un evento debe notificar a la Dirección de Control Urbano del Municipio; a la Dirección de Bromatología del Municipio si el evento contara con venta o suministro de alimentos; a la Dirección de Defensa Civil del Municipio y a Bomberos de Olavarría" especificó.



Tales exigencias persiguen como objetivos que se tome conocimiento del evento, la exacta descripción de las actividades a desarrollar, la fecha y horario, habida cuenta que en ocasiones pueden requerir la presencia de "Control Urbano", y los Bomberos deben estar al tanto ante la eventualidad de una emergencia.



"Una vez cumplidos estos pasos se acercan a la Dirección de Habilitaciones del Municipio, y a partir de ahí comienzan los trámites. Pedimos que se detalle la actividad a realizar y el protocolo que va a aplicar en esa actividad, el seguro de responsabilidad civil, el seguro de accidentes personales con la poliza completa, seguro del espectador si se tratara de un evento con público y la constancia de contratación de servicio de emergencias" describió.



La secretaría de salud del Municipio también es notificada, para que esté al tanto del evento, de la emergencia contratada y si es pertinente.



"Todo lo detallado es lo básico; después pueden agregarse exigencias según el tipo. Hay eventos que requieren la instalación de baños químicos en función de la cantidad de asistentes; hay eventos que requieren la participación de Bomberos de Azul, que en primera instancia ven el lugar y el día de la realización tienen que hacer una certificación del lugar. No es lo mismo para todos los eventos; en el caso de los eventos chicos no se pide todo eso" comentó la directora municipal de habilitaciones.



No remiten a esta dependencia comunal cuestiones vinculadas con el protocolo sanitario.



"El organizador debe estar al tanto de cuáles son las exigencias en cuanto a vacunación, PCR, etc. Si bien las conozco como ciudadana, no es un tema que me competa" aclaró.



Para el caso de clubes o sociedades de fomento, la doctora Alem mencionó que "estas entidades tienen habilitados sus gimnasios o salones de fiesta. Si van a hacer una fiesta de egresados de determinado colegio no deben pedir la habilitación por esa fiesta, porque es una actividad propia del lugar. No requiere una habilitación especial cada vez que hace una contratación con un tercero, porque para eso fue habilitado".

