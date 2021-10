Animate reclama que se escuche a las víctimas en los pedidos de juicios orales por abuso sexual

13.10 | Información General Se quejaron de que la Justicia no los habilita

Esta tarde la agrupación Animate realizó una conferencia de prensa para cuestionar la realización de juicios abreviados aunque las víctimas prefieran juicios orales. Se expusieron casos de larga data que aún no se resolvieron.



Mediante una conferencia de prensa impulsada por la Asociación Civil Animate, se reclamó que se escuche a las víctimas de abuso sexual, en los pedidos de juicios orales que la Justicia no habilita. A su vez se expusieron causas de larga data, incluso de una década, que aún no llegaron a juicio.



El eje central del encuentro fue el caso de Melanie, sobrevivente de abuso sexual. La causa en la que fue denunciante era caratulada abuso sexual gravemente ultrajante con agravantes y se estimó que la condena podría llegar a 25 años de prisión. La joven fue informada de que la causa se definió por un acuerdo de juicio abreviado que dispuso 11 años de prisión. El acusado actualmente lleva 4 años privado de la libertad.



Melanie acompañada de su abuela Gladys reclamaron la realización del juicio oral para la causa. La joven contó que ella misma hizo el pedido a la fiscal, pero cuestionó que no fue atendida. "No se tiene en cuenta a la víctima" afirmó su abuela, mientras que Melanie indicó que se comunicó con la fiscal de la causa, Paula Serrano y el fiscal general departamental, Marcelo Sobrino.



Además, tomó la palabra la abogada de la Asociación Civil Animate, Natasha Targiano y señaló: "La ley no contempla a la víctima, no es parte ni se puede oponer". Por otro lado, remarcó que la fiscal de la causa "no actuó mal" y dijo: "pero si hay una víctima que pide juicio por qué no escucharla".



Georgina Randazzo, otra de las integrantes de Animate resumió: "la chica necesitaba el juicio para poder hablar, poder expresar todo el daño que le ha hecho. No importa la cantidad de años de pena, era el momento para hablar y sacar ese dolor. ¿Y quién se lo niega? La fiscal que la representaba. El foco es ahí, la volvieron a callar y esta vez no fue el violador, fue la doctora Paula Serrano".

En tanto, Liliana Cuenca, referente de Animate, destacó que este tipo de situaciones se repite y que las causas se resuelven por juicios abreviados a pesar de no ser el deseo de las víctimas.



Por otro lado, Andrea habló sobre una causa que se originó en 2014 y en la que ella es denunciante pero que aún no llegó a juicio. Se trata de otro caso de abuso sexual y el acusado es su padre. El cuestionamiento central fue la demora en la resolución: "todavía estoy esperando y este hombre anda por todos lados".