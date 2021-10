Kicillof anunció aumento del 46,5% para la Policía Bonaerense

Política Además entregó patrulleros en la Escuela "Juan Vucetich"

Tal como estaba previsto el primer mandatario provincial llegó a Olavarría alrededor de las diez de la mañana. Poco más de una hora antes había llegado su ministro de Seguridad Sergio Berni.



Este jueves alrededor de las 10 de la mañana arribó a Loma Negra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof luego de una fallida visita pautada para ayer y que debió suspenderse por las malas condiciones climáticas.

Anteriormente había hecho pie en la localidad serrana, el ministro de Seguridad Sergio Berni. En momentos distintos de la mañana, ambos recorrieron las postas de entrenamiento en el Cerro Luciano Fortabat donde funciona la Escuela de Policía "Juan Vucetich".

Tras eso se produjo el acto formal de entrega de patrulleros y el anuncio de la Policía Rural, una formación especial iniciada este año en la sede educativa ubicada en la Villa Alfredo Fortabat.

Del acto participaron además el intendente Ezequiel Galli y su par de Azul, Hernán Bertellys. Está presente la diputada nacional Liliana Schwindt y el titular de Anses y candidato a primer concejal por Todos Maximiliano Wesner quien escoltó a Kicillof en el acto formal.



Uno de los anuncios más esperados fue el aumento del 46,5% para los haberes de los efectivos de Policía Bonaerense hasta fin de año y en caso de que subiese la inflación, se comprometió a volver a abrir la negociación paritaria.

El aumento en el salario de bolsillo será del 11% en este tramo y, con las subas ya otorgadas en el año, implicará un incremento promedio de 46,5% en relación a diciembre de 2020.

En relación a la compensación por recargo de servicio tanto para Policía (denominadas Cores) como para el personal del Servicio Penitenciario confirmó que tendrán una suba en su valor a 180 pesos. Recordó que tiempo atrás se ubicaban en 40. Luego durante su gestión se incrementaron a 120 y ahora a 180.

Además no descartó que la fuerza policial cuente con un hospital para personal con estado policial aunque no ahondó en detalles. No estaría de más pensar en algo así como el Hospital Churruca-Visca abocado a la atención exclusiva de Policía Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.