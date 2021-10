Kicillof anunció en Olavarría un aumento del 11% del salario a policías y agentes del Servicio Penitenciario

Política Además entregó patrulleros en la Escuela "Juan Vucetich"

Tal como estaba previsto el primer mandatario provincial llegó a Olavarría alrededor de las diez de la mañana. Poco más de una hora antes había llegado su ministro de Seguridad Sergio Berni.



Este jueves alrededor de las 10 de la mañana arribó a Loma Negra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof luego de una fallida visita pautada para ayer y que debió suspenderse por las malas condiciones climáticas.

Anteriormente había hecho pie en la localidad serrana, el ministro de Seguridad Sergio Berni. En momentos distintos de la mañana, ambos recorrieron las postas de entrenamiento en el Cerro Luciano Fortabat donde funciona la Escuela de Policía "Juan Vucetich".

Tras eso se produjo el acto formal de entrega de patrulleros y el anuncio de la Policía Rural, una formación especial iniciada este año en la sede educativa ubicada en la Villa Alfredo Fortabat.

Del acto participaron además el intendente Ezequiel Galli y su par de Azul, Hernán Bertellys. Está presente la diputada nacional Liliana Schwindt y el titular de Anses y candidato a primer concejal por Todos Maximiliano Wesner quien escoltó a Kicillof en el acto formal.



Uno de los anuncios más esperados fue el aumento del 46,5% para los haberes de los efectivos de Policía Bonaerense hasta fin de año y en caso de que subiese la inflación, se comprometió a volver a abrir la negociación paritaria.

El aumento en el salario de bolsillo será del 11% en este tramo y, con las subas ya otorgadas en el año, implicará un incremento promedio de 46,5% en relación a diciembre de 2020.

En relación a la compensación por recargo de servicio tanto para Policía (denominadas Cores) como para el personal del Servicio Penitenciario confirmó que tendrán una suba en su valor a 180 pesos. Recordó que tiempo atrás se ubicaban en 40. Luego durante su gestión se incrementaron a 120 y ahora a 180.

"Cuando asumimos, teníamos tierra arrasada. Hubo una caída en los salarios de todos los trabajadores del Estado en los 4 años anteriores. Fue del 20% para trabajadores administrativos, de salud y educación. Esa caída que en promedio fue del 20% tuvo su extremo en la policía: 25,7% cayó el salario real de los y las agentes", describió el gobernador.

En ese marco, analizó que "era una policía sin equipamiento, sin inversión y con deterioro salarial" y rememoró que su administración, además de invertir 37 mil millones de pesos, invirtió en salarios.



Además no descartó que la fuerza policial cuente con un hospital para personal con estado policial aunque no ahondó en detalles. No estaría de más pensar en algo así como el Hospital Churruca-Visca abocado a la atención exclusiva de Policía Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Situación económica

"Estamos pasando una de las crisis económicas más grandes de la historia que nos afectó no solo a nosotros sino que a todo el mundo", dijo Kicillof.

"Hoy nosotros tenemos números de recuperación muy rápidos y muy potentes, las estimaciones hablan de 7 u 8% en el sector privado. Pero claro venimos de una caída del 10%, entonces eso alcanza para llevar a la economía a los niveles pre-pandemia, donde eran niveles malos por la economía de Macri y Vidal", agregó.

Pese a que aseguró que la "reactivación esta siendo rápida", indicó que el problema es "cómo hacer que esa activación llegue a los estratos más bajos".

Para ello, aseveró que se necesita "que esa reactivación se refleje en salarios y que estos no sean absorbidos por el aumento de los precios. Necesitamos un programa de reactivación que vaya de abajo para arriba".

Vacunación

Respecto a la situación actual de la pandemia, el Gobernador resaltó que "los casos han estado bajando en las últimas 20 semanas y hay una situación sanitaria que nos remite a los primeros meses de la pandemia".

"Esto tiene que ver con un avance sustancial de la campaña de vacunación, hoy tenemos vacuna libre en primera y segunda dosis para mayores de 18 años en toda la provincia de Buenos Aires", agregó.

En este sentido, indicó que "este logro no es de un gobierno sino de un pueblo porque la gente ha comprendido la importancia de la vacunación".

"Así como hicimos el plan de vacunación más grande de la historia Argentina, vamos a hacer el plan de reactivación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires", concluyó.