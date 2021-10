Juntos rechazó el cumplimiento de una ordenanza para "no sobrecargar" al equipo de salud

Política Campaña de concientización, comunicación y conocimiento del autismo

El Frente de Todos solicitó que se implemente de manera "urgente" el proyecto aprobado en noviembre de 2020. Desde el bloque oficialista argumentaron que la ordenanza implica "profesionales a disposición" y que actualmente "están sobrepasados de tareas" por la pandemia.

En la 14° sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, uno de las discusiones que se llevaron a cabo entre el oficialismo y la oposición fue sobre el proyecto de comunicación del interbloque Frente de Todos, donde se solicitó el "urgente y efectivo cumplimiento" de la ordenanza N° 4596/20, aprobada el 26 de noviembre de 2020.

La misma consiste en la implementación de campañas de concientización, comunicación y conocimiento del espectro autista, incluyendo la creación de un Programa de Psicoeducación y capacitación.

El programa está destinado a profesionales de la salud, docentes y miembros de los sistemas educativos, padres, psicólogos, psicopedagogas, titulares y trabajadores/ras de salones de inventos infantiles, instituciones intermedias como sociedades de fomento, clubes, responsables legales y trabajadores/ras de colonias de verano y todas aquellas instituciones que ofrezcan actividades deportivas y recreativas para niños y niñas.

El bloque Juntos decidió no acompañar el proyecto. El concejal Nicolás Marinangeli tomó la palabra y argumentó que "entendemos la importancia de esta ordenanza y sabemos lo que implica. De hecho se está trabajando en eso, se crearon pictogramas sobre testeos y vacunación".

"El Equipo Interdisciplinario Condición Espectro Autista (EICEA) trabaja sobre el diagnostico, tratamiento y seguimiento de estos casos, y el aislamiento agravó esta situación. Hubo un retraso de la atención de los pacientes el año pasado. Esto generó trastornos nuevos, por lo que se duplicó el trabajo", aseguró.

"Creemos que se está cumpliendo y no es momento de minimizar el trabajo del equipo de salud", señaló, y destacó que esperaba "una consulta hacia mí" antes de presentar el proyecto.

Mercedes Landivar respondió los dichos del edil y expresó que "no sé si quedó claro cuál es el objetivo de la ordenanza. No está dirigida a niños y personas de condición espectro autista, sino a la comunidad, me parece que está claro".

"Estaría bueno que antes de no acompañar este pedido relean la ordenanza, porque no está dirigida a lo que tiene que hacer el equipo interdisciplinario con los pacientes y en ningún momento cuestioné su accionar, hasta valoré su participación. No se condice la fundamentación del no acompañamiento con lo que nosotros estamos pidiendo", señaló la concejal del Frente de Todos.

Celeste Arouxet de Ahora Olavarría se sumó a la discusión y dijo que "cuando vamos a aprobar o rechazar tenemos que medir los fundamentos". Remarcó que "no estamos atacando al sistema de salud, todo lo contrario. Acá se esta pidiendo el cumplimiento de una ordenanza como tantas que se han aprobado y no se están cumpliendo".

"Que el concejal Marinangeli sea presidente de la comisión de salud no tiene nada que ver con el cumplimiento efectivo de la ordenanza, no se tiene que hablar con él eso, se tiene que cumplir. Seamos serios en el fundamento que damos para aprobar o rechazar un proyecto", reiteró Arouxet.

Por su parte, el presidente del bloque oficialista Martín Endere explicó que "obviamente acompañamos la ordenanza", aunque "la postura de este bloque tiene que ver con una pandemia que ha dejado a la población particularmente la infantil y adolescente con grandes secuelas en su comportamiento, lo que ha generado una altísimo demanda con lo que tiene que ver la salud mental".

En ese sentido, afirmó que "el diseño e implementación de las concientizaciones y de las campañas requiere de capital humano y de profesionales que se encuentren a disposición. No acompañamos el proyecto porque entendemos que no hay una dejadez del Municipio, sino que lo que hoy existe es una demanda de salud mental respecto de una salida de la pandemia que ha generado, con lo cual los equipos hoy están sobrepasados de tareas".

A su vez, indicó que "nos parece agresivo respecto de los profesionales que hoy están trabajando a destajo recargarlos con una tarea más. Somos respetuosos de los proyectos de la oposición, solamente solicitamos que se respete la posición de este bloque".

Juan Sanchez del FdT comentó que "más allá de los intentos de traducción tan fallidos que hacen los concejales de las palabras nuestros y de lo que se intenta plasmar en el proyecto lo que se pide es que se empiece a aplicar en forma urgente una ordenanza que ya fue sancionada. Claramente nadie ataca a nadie. Seria repetitivo tener que hacer este tipo de comunicaciones que recuerda que las ordenanzas sancionadas son obligatorias., pero uno a veces entiende los tiempos y sabe que hubo una pandemia".

"En el momento que tratamos la ordenanza, se analizó y tuvimos reuniones. Todos reconocimos cual era el aporte que se hacia para mejorar las vidas de los niños y niñas. No deberíamos dudar de la importancia y de la necesidad de un refuerzo. La sociedad al tener conocimiento del tema puede tener un aporte muy importante a la vida cotidiana de cada uno. Cuando uno no conoce es difícil que pueda ser empático y ayudar", reflexionó Inés Creimer del Foro Olavarría, perteneciente al Interbloque.

"Al aprobar esta ordenanza generamos una expectativa positiva en cada una de las familias, y en el momento que se trató y se votó asumimos una importantìsima responsabilidad. Llamo ala sensibilidad de cada uno de nosotros y del ejecutivo en el compromiso de acompañar a estas familias, con los recursos que tengamos y que se pueda, pero mostrar que uno quiere ir para delante", cerró la edil.

Finalmente, el proyecto de comunicación fue rechazado al no conseguir mayoría en el recinto. Cabe destacar que se ausentaron con aviso los concejales opositores Martín Lastape y Germán Aramburu, de los bloques UCR y Renovación Peronista respectivamente.