El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat entregó el crédito de Casa Propia a 37 familias olavarrienses

El emotivo acto estuvo encabezado por el ministro Jorge Ferraresi, el director de ANSES y candidato a Concejal por el Frente de Todos, Maxi Wesner y el subsecretario de Minería Federico Aguilera. Participaron 37 familias de Olavarría.

Durante la jornada de este viernes, 37 familias de Olavarría participaron de un acto de entrega de créditos de Casa Propia, Línea Construcción. Estos están destinados a la construcción de vivienda única, familiar de hasta 60 metros cuadrados y los créditos a tasa cero ofrecen financiación del 100% con montos hasta 4,3 millones, en un plazo máximo de 30 años.



Maxi Wesner fue el encargado de abrir el acto y dar la bienvenida: "Me llena de emoción estar acá, Procrear ya es marca registrada, es el plan de vivienda más grande de la Argentina y está al alcance en nuestra comunidad. Sabemos lo importante que es para las familias y cómo dinamiza la economía. Esta nueva entrega da cuenta que se puede avanzar articulando desde lo público y lo privado. Acá hay 37 familias sobre un total de 635 beneficiarios".



En la misma línea Federico Aguilera sostuvo: "Hay que dimensionar la importancia que tiene para Olavarría. No solamente por la construcción de la vivienda y la alegría de las familias, sino por todo el movimiento económico que general. Sabemos las dificultades que tienen los vecinos, sabemos lo difícil que es acceder a la compra, todo eso se termina. Cada centavo que sale es para una casa que les va a quedar para toda la vida. La demanda habitacional es grandísima y este tipo de política deben ser políticas de Estado, políticas a largo plazo".



Por su parte el ministro Jorge Ferraresi destacó: "Esto que hacemos acá lo hacemos en toda la Argentina, programa de vivienda federal, generamos políticas públicas y esas políticas publicas llegan a todos los argentinos y es más fácil si lo gobiernos locales ponen en agenda la vivienda, el gobierno local no lo hace pero tenemos mecanismos y vamos a trabajar con los sindicatos, para generar suelo y construir viviendas".