Los mensajes entre la China Suárez y Mauro Icardi que descubrió Wanda Nara

La modelo encontró chats entre su esposo y la actriz que por estos días está en Madrid filmando una película. Quién inició la conversación, de qué hablaban y cómo fue la videollamada que hicieron los tres hace unas semanas

"¡Otra familia más que te cargaste por zorra!", fueron las letales palabras de Wanda Nara luego de haber descubierto mensajes de su marido, Mauro Icardi, con otra mujer. De inmediato, la primera señalada fue Eugenia La China Suárez, quien por estos días se encuentra en Madrid (España) filmando una película con Álvaro Morte, popularmente conocido por su profesor de La Casa De Papel.

¿Por qué mencionaron a la actriz? En una primera instancia, por la similitud entre el mensaje de Wanda y el que Carolina Pampita Ardohain escribió en diciembre de 2015 cuando la acusó de haber "destruido" a su familia. Es que por ese entonces, la modelo aseguró que su pareja, Benjamín Vicuña, la había engañado con La China, a quien Nara dejó de seguir minutos antes del posteo que dio vuelta el mundo. Hasta horas antes, incluso le daba likes a sus publicaciones. Por otro lado, Mauro Icardi ni siquiera seguía a Suárez. Sin embargo, sí le daba "me gusta" a sus posteos.

Este lunes, Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana que Wanda Nara encontró mensajes privados entre Mauro Icardi y La China Suárez. Por caso, el futbolista y la actriz intentaron tomar recaudos para no ser descubiertos y se comunicaban a través de Telegram, una de las plataformas de mensajerías más seguras. Por esa vía, además de chatear, también mantenían conversaciones telefónicas.

En uno de los chats que encontró Wanda, la actriz le expresó al jugador del PSG sus ganas de tener un encuentro a escondidas, sabiendo del popular reconocimiento del futbolista que está casado hace siete años. Fruto de su relación con la empresaria nacieron Francesca e Isabella. De esa forma, ensamblaron su familia ya que ella era madre de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación anterior con Maxi López.

"Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja", escribió la China en uno de los mensajes que descubrió Wanda. "¿Para qué? Ya me aburrió la joda", le respondió Icardi a dicha conversación.

Por otro lado, la esposa de Diego Latorre contó que todo comenzó el sábado cuando Mauro Icardi le planteó a Wanda Nara que estaba "rara" y le pidió su teléfono e inspeccionó sus conversaciones y hasta los mensajes privados de las redes sociales. Entonces, la modelo hizo lo propio y cuando tomó el celular de su marido y descubrió el intercambio con la China Suárez, a quien tenía agendada como CS, por sus iniciales.

De inmediato, Wanda le pidió explicaciones, el futbolista le pidió perdón y le aseguró que habían sido "solo" intercambio de mensajes, que jamás se habían visto y tampoco habían tenido relaciones sexuales. "Solo fue un coqueteo", habrían sido las palabras del jurado, según contó Yanina Latorre.

Por su parte, sostuvo que había sido la actriz quien había dado el puntapié inicial luego de un like de Icardi: según Latorre, le dijo que estaba en Europa y le envió su celular. El futbolista la llamó y comenzó el ida y vuelta, un conversación fluida sobre su rutina diaria: ella le enviaba fotos en el set de filmación en Madrid y él, de los entrenamientos con el PSG.

Además, contó que cada vez que Icardi posteaba una foto con Wanda en sus redes sociales, la China lo llamaba por teléfono. Y que solía preguntarle si estaba enamorado, cómo estaba su relación. Incluso le ha llegado a enviar un video de Benjamín Vicuña jugando al fútbol con amigos. ¿El fin? Reírse del actor chileno, considerando que no lo estaba haciendo bien.

Al leer todos los mensajes, Wanda le expresó su enojo a Icardi -quien seguía disculpándose- y ella le advirtió que se iría a Milán. Antes, llamó por teléfono a Maxi López, que está viviendo en Londres, y le contó la situación. Su ex marido, tomó un vuelo a París para quedarse con sus tres hijos e incluso le ofreció cuidar a Francesca e Isabella. Sin embargo, ella le agradeció el gesto y le aclaró que viajaría el domingo con las dos niñas a su casa de Italia.

La noche del domingo, Icardi se presentó en Milán y le dijo a Wanda -quien también es su representante- que no volvería a jugar si ella no lo perdonaba. En algún momento, durante la charla que tuvieron, el futbolista se sacó la foto que publicó en las redes dejando entrever que se habían reconciliado.

Sin embargo, ella se fue a dormir a un hotel, este lunes por la la mañana regresó a su casa y le pidió el divorcio. Además, posteó una foto sin su alianza y escribió: "Me gusta más mi mano sin anillo". Por caso, Yanina Latorre contó que hoy Wanda se considera una mujer "soltera".

La panelista también contó que el enojo de la empresaria, además de con Icardi, es con la China Suárez porque hace unas semanas tuvieron un encuentro por videollamada. Fue en el recital que dio Camilo en París y al que el matrimonio fue junto a otras parejas de famosos como Lionel Messi y Antonella Roccuzzo, entre otros.

Allí también estuvo presente Ricky Sarkany y cuando terminó el concierto, todos fueron invitados al meet and greet para charlar con Camilo y su esposa, Evaluna Montaner. En ese momento -siempre según el relato de Yanina Latorre- la China se comunicó con el diseñador de zapatos a través de una videollamada. "Pasame con Wanda que la quiero saludar", le dijo la actriz que terminó hablando con la modelo y su esposo.

Al finalizar dicha conversación, Eugenia le envió un mensaje a él por Telegram. "Qué lindo que estabas". Wanda encontró esa conversación, vio la fecha y ató cabos. Así fue recopilando toda la historia entre Mauro Icardi y la China Suárez.

Latorre además explicó que Mauro tenía en su teléfono la clave del Instagram de su ex mujer y que era él quien borraba las historias que la rubia publicaba, confundiendo así a sus seguidores y a la prensa. Además, habría sido él quien también respondió desde la cuenta de su mujer Chismes de Ker desmintiendo la ruptura.

Los últimos días de Zaira Nara en París, que viajó a fines de agosto después de no haber podido ver a su hermana y sobrinos por la pandemia del coronavirus, asistieron al exclusivo evento de una marca de cosméticos al que, según Yanina Latorre, la China buscó que la invitaran a través de su representante. Pero no lo consiguió, y por eso no viajó a la capital francesa. (Infobae)