Desde el Consejo Escolar anuncian que es inminente la reanudación de los comedores

19.10

Antes de la pandemia Olavarría tenía 2.900 alumnos almorzando en los establecimientos; según últimos relevamientos la cifra crecerá a 3.200, aunque desde La Plata se aprobaron 6.699 cupos.



Daniel Lovano

Los beneficios de la campaña de vacunación contra la COVID-19 son elocuentes y evidentes, y no sólo se traducen en los informes diarios, o los partes sanitarios que revelan una drástica disminución de los contagios, ocupación de camas en terapia intensiva y de otros datos más luctuosos, sino en el paulatino retorno a la normalidad tal y como se la conocía hasta finales de 2019 o comienzos de 2020.



En tal sentido, desde el Consejo Escolar confiaron ayer que la semana próxima -a más tardar- podrían incorporarse a los tradicionales usos y costumbres los comedores en los establecimientos escolares de todo el Partido.



Para concretarse el anuncio sólo resta respetar y cumplir pasos burocráticos exigibles dentro de la administración pública, según informó ayer Leonardo Wagner, consejero escolar coordinador del Sistema de Alimentación Escolar (SAE).



"Nosotros con los comedores todavía no empezamos, pero estamos trabajando sin cesar. Mandamos a (las autoridades provinciales de) La Plata lo que es el menú y lo supongo que deben estar aprobando en estas horas" especuló.



"Una vez que nos certifiquen el menú y obtengamos esa aprobación nos pondremos en contacto con los proveedores para llevar adelante la licitación y, cumplidas tales formalidades, vamos a poder reanudar el servicio de comedores en todos los establecimientos del Partido" acotó.



Wagner confesó que su anhelo es "que los comedores se reanuden lo más pronto posible, pero hay tiempos que se deben respetar".



La demora es incierta, aunque no se presume prolongada.



"Estamos trabajando a full; esperemos que se pueda concretar esta semana, pero mientras tanto seguiremos entregando las bolsas" aclaró.



Durante todo este período de la aguda crisis sanitarias, las bolsas del Sistema Alimentario Escolar fueron las que suplieron a los comedores escolares y salieron en ayuda de familias en situación de vulnerabilidad.



Estas bolsas contienen fideos guiseros, tallarines, cereales, puré de tomate, mermelada, una botella de aceite de litro y medio, legumbres, un litro de leche chocolatada, un litro de leche fluida, galletitas dulces, galletitas secas, flan de vainilla, polenta, harina cuatro ceros, arroz, malta por 125 gramos, medio kilo de avena y un kilo de azúcar.



"Es lo que nos da una cierta luz para armar el servicio de comedores. No es que no se está dando nada del área del servicio alimentario, sino que mientras estamos trabajando para reanudarlo seguimos dando las bolsas. Si no logramos llegar con los comedores esta semana o en el inicio de la que viene, igual las familias van a seguir recibiendo las bolsas" anticipó.



Wagner acotó que, aun cuando se restablezca el servicio de comedores, continuarán entregándose las bolsas de alimentos en lo que resta de octubre, noviembre y diciembre.



"Hoy estamos en la transición de lo que es el suministro de las bolsas, al desayuno, merienda y comedores. El año que viene, cuando se normalice la actividad de los comedores con los desayunos y las meriendas considero que las bolsas se van a dejar de entregar" opinó Wagner.



Desde junio último se están suministrando a los alumnos de las escuelas del Partido desayunos y meriendas, apuntó el consejero escolar.



Los datos que manejan las autoridades del Consejo Escolar indican que antes de la pandemia el distrito tenía 2.900 alumnos asistiendo a los comedores; según los últimos relevamientos la cifra crecerá a 3.200, no obstante la Provincia aprobó 6.699 cupos.



"O sea que tenemos margen si las escuelas nos piden más, porque las autoridades provinciales nos dieron casi 4.000 por encima de los que ya teníamos" subrayó.



Para desayunos y meriendas el partido de Olavarría cuenta con 15.500 cupos y se entregan 14.500 bolsa del Sistema de Alimentación Escolar (SAE). Eran 12.900 hasta mayo pasado y desde entonces de la administración Kicillof autorizaron el incremento.



Alumnos con doble escolaridad almuerzan en los establecimientos y siguen cursando por la tarde; otros finalizan el turno matutino y comen en la escuela en la previa a las clases de educación física antes de regresar a sus respectivos hogares.



Wagner celebró además que "en los últimos días nos entró un millón quinientos mil pesos para comprar vasos, vajillas y utensilios. Nosotros ya hicimos un relevamiento de las necesidades en los 53 comedores que tenemos, así que vamos a comprar todo lo que nos han pedido. Son varias escuelas que lo recibirán".



En el marco de este "operativo retorno", la semana pasada el Consejo Escolar compró dos heladeras.



"Una será entregada en la Escuela Secundaria Nº 15 de Espigas y la otra a la Escuela Nº 25 de San Jacinto. Adquirimos también ollas y otros utensilios de cocina para la Escuela Nº 15, que está como yendo para La Rural, porque le entraron a robar y lamentablemente la dejaron sin nada" reveló.



Los actos se formalizarán en cuanto "salte el pago al proveedor" dijo Wagner, y ello podría consumarse hoy.