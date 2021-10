Grinman, de la Cámara de Comercio: "Va a haber desabastecimiento"

Información General

El líder empresario dijo que si los precios se fijan a pérdida los productores van a dejar de fabricar y va a haber faltantes en los comercios.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, dijo que va a haber faltantes en las góndolas como resultado de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial que retrotrae el precio de 1.432 productos al precio del 1° de octubre y los congela por 90 días.

"Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera", dijo el líder empresario en declaraciones a la radio santafesina LT9.

"Si yo soy un productor, si yo tengo un producto que no puedo tener rentabilidad no lo voy a fabricar porque no lo puedo volver a hacer. ¿Le voy a comprar al proveedor más caro de lo que puedo vender? No existe", agregó.

El dirigente empresario dijo sentir frustración e incredulidad luego de que el secretario de Comercio, Roberto Feletti, fracasara en llegar a un acuerdo con comercios e industria para el congelamiento de precios y decidiera imponerlo a través de una resolución.

"Es como si un eximio personal de la salud insistiera con un medicamento que nunca ha funcionado. Es muy raro porque los controles de precios nunca funcionaron En la historia, en el mundo y en la Argentina jamás desde que se comenzaron a implementar. El primero fue en el año 52 y después todos los gobiernos con algunas excepciones, incluyendo el Gobierno de [Mauricio] Macri hace unos años, implementó controles de precios. Nunca funcionaron, porque es una aspirina que calma el dolor momentáneo de una enfermedad muy difícil, muy compleja, y la enfermedad continúa", comentó Grinman.

"Si eso fuera la solución para controlar la inflación, en lugar de ponerlo por 90 días pónganlo por 4, 5 o 10 años. Pero no funciona", ironizó.

Para el dirigente, la complejidad que implica la determinación del precio de los productos es demasiado grande como para regularla de una manera efectiva.

"Hay un montón de componentes que tienen que ver con los productos. El 75% de las importaciones son productos necesarios para la producción nacional. Si usted va a una góndola de supermercado y tiene ganas de comprar una caja de jugo de naranja, la caja es importada, el conservante es importado, el colorante es importado. Y todo eso tiene que ver, por un lado, con el comercio administrado que está haciendo el Gobierno y con la disponibilidad de los dólares y a qué dólar para poder comprar. Ni hablar de los costos internos, impuestos. Ni hablar que en cualquier momento un sindicato te bloquea la empresa y no te deja trabajar por varios días. O sea que hay un montón de factores que hacen a que los costos argentinos sean altos", se quejó.

"Pero claro, para el gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable y no reconocer los errores propios. Entonces los empresarios somos los culpables de la inflación en la Argentina que desde hace 70 años tiene un promedio de 60% anual de inflación", dijo.

Grinman, por otro lado, aseguró que los empresarios que participaron de las charlas fueron con el objetivo de alcanzar un acuerdo dialogado.

"Los empresarios cuando vamos a dialogar con el gobierno de turno tratamos siempre de colaborar, no importa qué Gobierno, de encontrar algunas cosas que a ellos les pueden servir para transitar cierto período con una relativa normalidad y entonces acordamos. Pero en esta oportunidad no pudieron acordar nada, le impusieron todo y le dijeron es esto o vamos por la resolución o vamos a aplicar la [Ley de Abastecimiento] 20.680?, comentó.

"Tal es así que hay productos que retrotrajeron los precios antes del 1° de octubre cuando esos productos habían tenido un permiso por la secretaria de Comercio anterior, Paula Español, y este secretario Roberto Feletti retrotrajo todo", lamentó el líder de la CAC.

"Los supermercados grandes solamente atienden el 20 o el 30% del mercado, el resto está distribuido por todo el país que vana tener muchos problemas. Es más fácil hablar con los 15 principales y el Gobierno en una de esas se da cuenta que hay otros métodos para bajar los precios", concluyó.

Respuesta oficial

Una vez publicada esta nota, el secretario de Comercio Interior recurrió a las redes sociales para responder al número uno de la CAC.

"Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento", publicó Feletti en su cuenta de Twitter.

"Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino. Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos", agregó. (Infobae)