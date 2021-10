Se celebró el acto por el 142º aniversario de Sierras Bayas

Información General

Sin la presencia del Intendente, se llevó a cabo la ceremonia en el Paseo del Mástil "Carlos Médici". Previamente, vecinos reclamaron ante funcionarios municipales por las tierras de ETA.

Este miércoles por la mañana se realizó el acto protocolar por el 142º aniversario de Sierras Bayas en el Paseo del Mástil "Carlos Médici", que se emplaza en el acceso a la localidad.

Sin la presencia del intendente Ezequiel Galli, la ceremonia fue encabezada por los secretarios de Gobierno Hilario Galli y de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Bruno Cenizo, el delegado de Sierras Bayas Guillermo Rikal y demás funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares y autoridades educativas.

También se encontraban presentes abanderados y escoltas de los establecimientos educativos de la comunidad, representantes del grupo de scouts "Cristo Rey", del Centro de Jubilados "Los Amigos", Bomberos y Policía.

Tras la presentación de las autoridades se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente se hizo referencia a la historia del pueblo y a la llegada de los primeros inmigrantes a un lugar que prometía trabajo, donde hicieron posible sus sueños, impulsando a Sierras Bayas como un territorio próspero, donde poder criar y educar a sus hijos.

Seguidamente, hizo uso de la palabra el delegado de Sierras Bayas Guillermo Rikal con un discurso que se inició de la siguiente manera: "Hoy es un día muy especial para todos los habitantes de nuestra comunidad, podemos festejar mirándonos a los ojos y expresando nuestro sentir".



En la oportunidad, el delegado también mencionó el 27º Aniversario del Museo La Estación de Sierras Bayas, que se celebra cada 20 de octubre, en coincidencia con la fundación del pueblo.

El acto continuó con la palabra del sub oficial Sebastián Rikal y el saludo y presentación de nuevos integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios del Destacamento Nº 2 de Sierras Bayas.

Luego Lorena Santana (integrante del grupo scout Cristo Rey) leyó un poema escrito por Ángel Quintana, quien fuera vecino de la localidad. Quintana llegó en el año 1959 desde Capital Federal, se casó con Blanca Barbieri, quien lo acompañó durante toda su vida. Fue delegado municipal y formó un grupo de teatro vocacional en el Club San Martín en los años 60, entre otras actividades.

Más tarde, Delia Bertelli del Centro de Jubilados "Los Amigos" procedió a la lectura de una poesía de Matilde Catriel.

Sobre el final del acto, alumnas que concurren al Centro Educativo Complementario Nº 805 "Matilde Catriel" leyeron una breve reseña sobre la localidad y la identidad de cada barrio.



Para el cierre, el secretario de Gobierno Hilario Galli expresó que "la localidad está realmente hermosa. Hoy es un día de festejo, 142 años. El intendente Ezequiel Galli comparte y adhiere a estas palabras, pero no ha podido estar presente".

"Para mí es un orgullo como vecino y funcionario. Un cumpleaños es motivo de celebración. Cuando repasamos la historia de la localidad, todos la conocemos pero cuando pensamos en Sierras Bayas se me viene a la mente el trabajo porque Sierras Bayas es trabajo. Estamos orgullosos del progreso y emprendedurismo que hay en esta localidad. Hoy es un día para esperanzarnos con el futuro", concluyó Hilario Galli.

Reclamos de vecinos



En la previa al acto, los vecinos de aquella localidad reclamaron ante los funcionarios municipales la falta de avances en la construcción de viviendas en el Barrio ETA.



En noviembre de 2017 la cesión de terrenos de la empresa ETA fue aprobada por el HCD para la construcción de casas en Sierras Bayas. Se trata de un total de 40 casas que serían adjudicadas a vecinos de la localidad y alrededor de 15 más que se le cedería a la empresa que brindó el espacio.

En 2019 el grupo de vecinos que se denomina "Sierras Bayas Unidos por una Vivienda" se manifestó por última vez en febrero del año 2019 aguardando la firma del expediente que había quedado trabado a nivel provincial.

Finalmente, en abril de 2021 se concretó la firma del expediente. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta.



Por este motivo, los vecinos alzaron su voz ante los funcionarios municipales, encabezados por Hilario Galli. Si bien esperaban la llegada del intendente Ezequiel Galli, este último no se presentó en el acto.

En diálogo con la Fm 98 Pop, Leonardo Araya, quien encabeza los reclamos, expresó que "nos atendieron Hilario Galli, Cenizo, Marcelo Fabbi e intercambiamos opiniones, fuimos a pedir explicaciones ya que desde el 1 de octubre no contestan la carta que le habíamos enviado".

"No nos dijeron nada, nosotros queríamos saber porque hace meses estaba el expediente acá en Olavarría y todavía no pasó nada. Lo que recalcan ellos es que hay una firma que había que darla de baja y mandarla de Arba a Olavarría", agregó.

Por último, indicó que "algo a lo que se comprometió Fabbi es que la semana que viene nos íbamos a juntar a hablar y nos van a presentar todos los expedientes, yo esta misma tarde me voy a comunicar con él para ver qué es lo que está faltando para que esto se concrete".

Cabe destacar que, durante el encuentro, los vecinos de la localidad le entregaron una fuerte carta a los funcionarios.

La misma expresa: "Todos agradecimientos genuinos, a pesar de que muchas familias no cuenten con servicio regular de agua en sus domicilios varios meses al año, no tener traslados garantizados que permitan al acceso a otras comunidades y a la ciudad de Olavarría a la hora de elegir un trabajo o una oportunidad de otra naturaleza, no contar con un servicio de salud acorde a nuestras necesidades y depender casi indefectiblemente del servicio de salud a 15 km del lugar, no contar con la posibilidad de que se nos incluya en un proyecto de pavimentación al menos que se genere un excedente en la ciudad, no se nos invite ni siquiera a conversar sobre la posibilidad o no de construir una red cloacal y de todos los pesar de los pesares".

"Todos los agradecimientos son genuinos y las quejas no son quejas ni pedidos, por lo que dispensamos a Ud. Sr. Intendente de tener que dar cuenta de que muchas de las cosas que no poseemos son solo relato de una comunidad que nunca esta conforme como suele decirse, o desmentir nuestros dichos enumerando todas las cosas que si se hacen ya que esto sonaría a discurso electoral y le restaría energía para responder sí, al pedido de informe que le realizáramos el 1 de octubre en relación al expediente vinculado de la cesión de lotes con servicios en los terrenos cedidos por ETA S.A al Municipio y del cual a la fecha solo hemos recibido indiferencia".