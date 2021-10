La China Suárez rompió el silencio

La protagonista que faltaba en el escándalo WandaGate

El sábado se conoció la separación escandalosa entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Hasta el momento, todos esperaban la versión de la presunta "tercera en discordia", que se manifestó a través de historias de Instagram.

"Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", así comenzó su descargo la actriz argentina. Wanda Nara confirmó que se separó de Mauro Icardi

Esta mañana, Ángel de Brito había pronosticado en su programa el descargo de Eugenia Suárez, que según el periodista podía hasta incluir capturas de mensajes, cosa que hasta el momento no sucedió.



Icardi le habría dicho que ya no estaba con Wanda

"Lo que está sucediendo tiene detrás una historia muy profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas", expresó y agregó "me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", dando a entender que Icardi le habría dicho que ya no estaba con Wanda al momento de entablar un vínculo con ella, o que quizás estaban atravesando una crisis. "Es una situación que yo no comencé, no alenté ni provoqué"

Por último, reflexionó sobre la violencia que sigue presente entre mujeres y que no debería seguir sucediendo. "Me resulta llamativo que las mujeres no vean que los mismos agravios con que me describen a mi, son los que una sociedad entera usó (y sigue usando) para referirse a ellas". ¿Se refiere a Wanda?



"Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Ojalá esto sirva para reflexionar entre nosotras", finalizó "la China".