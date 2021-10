Amplia paleta de productos y la mejor atención al cliente

21.10 | Información General Día del Seguro

Juan Carlos Mingari, productor del grupo asegurador La Segunda en la CALO, explicó cómo impactó la pandemia y cómo se trabaja en la actualidad.

"La pandemia fue algo duro, pero realmente hubo más trabajo que antes en cuanto a la situación de la gente. Obviamente, ante la difícil situación muchos clientes pidieron rebaja de la cuota o la cancelaron directamente o bien bajar la cobertura, que es lo que más se usó. La realidad es que no utilizaban el auto y entonces ahí estaba la duda que planteaba la gente, por lo que se redujo la cobertura en su momento para que tenga un RC (Responsabilidad Civil, el seguro contra terceros como se lo conoce vulgarmente). La realidad fue esa, pero se trabajó para mantener la cartera de clientes lo más activa posible" comenzó diciendo Juan Carlos Mingari, productor de seguros de la empresa tresarroyense La Segunda, que cuenta con una oficina en la Cooperativa Agraria Limitada de Olavarría (CALO), en Cerrito 2403, casi esquina Bolívar.

"Pero todo se fue reacomodando gracias a Dios. Por ejemplo, Horacio Espeluse -propietario de La Segunda- nos confirmó que en general se fue recuperando la situación del grupo asegurador, lo que le ha ocurrido a todas las firmas del sector, por supuesto. "Se mantuvo la cartera y se recuperó lo que se había perdido, por lo que el resultado es positivo después de más de un año por el tema pandemia" resaltó Mingari, quien estuvo un año trabajando online desde su casa. "La Cooperativa nunca cerró, siempre con las puertas abiertas, pero sí yo tuve que estar en mi casa por ser paciente de riesgo", aclaró.

"Los productos que se vendían eran muy puntuales. Hasta el seguro de casa también bajó, por lo que hubo que trabajar mucho en ese aspecto. Es que el seguro de una vivienda no es sólo el robo, sino también están el incendio o un accidente, por lo que es importantísimo tenerlo. En síntesis, fue una gran tarea porque parecía que todo estaba muy difícil, pero ahora todo cambió", agregó Mingari.

"Ahora estamos trabajando mucho con el seguro contra el granizo e incendio, que viene junto en el paquete, y viento inclusive, ya que está terminando la cosecha fina y nos vamos enfocando en la cosecha gruesa, por lo que ya estamos con las tarifas definidas en virtud de que comienza a vislumbrarse todo lo relacionado con la soja, por ejemplo. En el paquete de seguros para el agro está granizo-incendio, juntos, más viento más helada, y el cliente puede hacer un combo y elegir lo que más le conviene o más le interesa, mientras que hay tarifas de Olavarría y tarifas de otras localidades. Si uno habla de Córdoba, donde cae mucho granizo, la tarifa del seguro va a ser más cara, obviamente. Y ahora nos estamos enfocando en la cosecha gruesa, aunque el productor agrícola espera un poco para ver cómo viene el cultivo y luego sí define contratar el seguro. Es una inversión, no es un gasto el seguro, y nosotros siempre inculcamos eso" analizó Juan Carlos.

"Por supuesto, continuamos con los seguros de vehículos (automóviles, motos y camiones), donde somos muy fuertes, tenemos una gama muy amplia, pero nuestra paleta de seguros también es amplia, porque hay que recordar que tenemos productos relacionados con seguro de vivienda, comercio, granizo, seguros de vida (accidentes personales), ART, seguros de retiro para aquellos que quieren ir pensando en una jubilación, pólizas de caución para alquileres, también con el tema del agro que aseguran equipos de chacra, tractores, la casilla rual, implementos recmolcados, sobre todo cuando llega la época de cosechas, por lo que todo debe estar bien declarado y asegurado, de modo que estamos un paso adelante en el agro y el 70% de mi cartera de clientes están todos vinculados al sector rural. Por lo que hay un combo muy grande en el que La Segunda tiene todas las variantes. Yo he conocido otras compañías y no tienen todos, y La Segunda es sumamente amplia, por lo que uno como productor tiene que estar conociendo en profundidad cada producto para asesorar bien al cliente. Es que la atención al cliente es algo en el que le damos muchísima importancia y ahí se marca diferencia porque soy de los que duermen con el celular al lado y me pueden llamar a la madrugada que estoy listo, me especializado en brindar servicio y eso nos permite seguir creciendo. Además, estamos en la cooperativa agraria que ayuda y está el respaldo de La Segunda, que es fundamental", explicó finalmente Juan Carlos Mingari.