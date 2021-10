Rosa Contreras y las diferentes creaciones del Jardín Rosa

Es propietaria de Garden Pink y realiza macetas en cemento y tela.



Rosa Contreras además de ser una de las delegadas de la feria es artesana y es la propietaria de Garden Pink. "Yo hago macetas en cemento y tela. Y hace algunos meses incorporé kokedamas, son bolas de musgos y tierra donde crece una planta".

Este fin de semana en la plaza central "vendí muy bien. Son plantas lindas que podes poner en cualquier lugar", señaló.

Sobre la pandemia reconoció que "el año 2020 fue muy malo en todo sentido,el encierro, no poder hacer ferias, no teníamos nada" pero a ella le sirvió el tiempo de aislamiento porque "si bien hacía otras cosas, empecé con el cemento y fui incorporando técnicas y agregando cosas distintas. Tenía tiempo de ver tutoriales. Eso nos sirvió a todos, no había muchas ventas, solo vendíamos algo por internet pero no en grandes cantidades", comentó.

Garden Pink recibe consultas al 2284-479770 o se puede pasar por Necochea 1887 para ver sus creaciones.