Nievas y el congelamiento de precios: "Va a fracasar como históricamente fracasó"

22.10 | Información General

Exhortó a tomar otras medidas más efectivas como la de defender la competencia. También habló sobre la importación de los insumos y el costo laboral, sobre el cual dijo que "es un disparate" y que obliga a subir el costo final de lo producido.



El empresario pyme, Alberto Nievas, también opinó sobre el congelamiento de precios y le vaticinó "un fracaso". En diálogo con "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP, Nievas dijo que "los controles de precios siempre fracasaron y éste también va a fracasar. La sociedad y la política debe aprender que no se pueden repetir cosas que fueron errores porque el fin será el mismo".

"Los controles de precios siempre fracasaron y éste también va a fracasar"

En tal sentido recordó su propia experiencia en la Argentina y en otros países con regímenes similares "y no resultaron nunca. Lo que hay que hacer es otra cosa mucho más analizada", tras lo cual destacó otra estrategia como "defender la competencia porque es lo único que baja el precio o también acudir a las importaciones para combatir los acuerdos oligopólicos o la cartelización de precios".

Efectivamente, la historia universal conoce que los congelamientos de precios existen desde siempre, desde la Roma imperial hasta la fecha pasando por la Revolución Francesa, y los fascismos europeos y todos los totalitarismos del mundo, y al propio Perón le tocó fracasar en varias oportunidades.

Regular por la competencia

"No puedo creer que no se haya aprendido que los congelamientos y controles de precios siempre fracasan" insistió Alberto Nievas. "Lo que hay que hacer es otra cosa más analizada y que produzca efectos, por ejemplo la competencia que es la que siempre baja los precios. Además, hay productos cuyos precios suben cuando la oferta es poca como la lechuga, el tomate..., y baja cuando hay de más, por ejemplo, la papa como uno puede ver que en varias partes de las afueras de Olavarría existe una oferta permanente de papa y a muy buen precio".

Por lo tanto, para Nievas "este congelamiento de precios va a fracasar y yo tengo ganas de ver otra película. Y si hay especuladores o monopolios, se debe recurrir a otra cosa. Es cierto que hay gente que se sienta a una mesa y se reparten el mercado para cobrar lo que se les antoje, pero para eso hay que abrir la importación. Pero ¿quien se anima a hacerlo?". se preguntó, y efectivamente, después de la experiencia fallida de los pollos de Mazorín, la estrategia quedó algo devaluada.

Luego criticó: "nos estamos fijando en una lata de tomate y no en el acero que es un verdadero problema. Los norteamericanos cuidan muy bien que haya competencia y castigan duramente la cartelización de los precios, pero esto es así porque hay controles efectivos. En cambio acá hay lobbistas, no hay controles. Pero es difícil gobernar este país, somos difíciles de gobernar", pero aclaró que no se tienen problemas para conseguir dólares que utilicen para importar insumos. "Por lo menos hoy por hoy haciendo lo que nos exigen no hay problemas".

Preguntado por el costo laboral y si esto es un fuerte problema para las pymes, Alberto Nievas sostuvo que "es un disparate. Las empresas deben resolver este problema que lo generan las normas. El doble despido genera mayores costos y se debe aumentar el precio de los productos porque el costo es mayor. No se puede despedir a nadie y eso nos quita competitivad y reduce la productividad".

Y, en otro rubro político y social, el empresario aprovechó para exhortar a combatir la inseguridad, pero se animó a decir que "existe esto porque está fallando la justicia. Caen presos en un gobierno y viene el otro y los deja en libertad, y así no se puede conformar una política coherente".