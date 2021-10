La abogada de la querella acusó Macri de estar "jugando a las escondidas"

Información General Causa de espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan

El ex presidente tampoco se presentó el miércoles en Dolores por la causa de espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan, y fue citado por el Juez Bava para el 28 del corriente "bajo apercibimiento de ley". Esto significa que podría ir a buscarlo la fuerza pública.



Por segunda vez en un par de semanas el ex presidente Mauricio Macri encontró este miércoles un subterfugio legal para no presentarse ante el Juez subrogante de Dolores Martín Bava en la causa que investiga un presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan (entre ellas la del olavarriense Diego Wagner Clar) y la doctora Valeria Carreras no dudó en calificarlo de "cobarde e impune".

La defensa del ex presidente, a cargo del ex fiscal Pablo Lanusse, pidió la recusación del magistrado en base a un "temor de parcialidad". La primera citación, a la que tampoco concurrió, fue para el 7 de este mes.

Bava desestimó este planteo -que será definido por la Cámara Federal de Mar del Plata- y lo citó una vez más a prestar declaración indagatoria el próximo 28 de octubre a las 12, bajo apercibimiento de ley en caso de no concurrir. Es decir, podría ser buscado por la fuerza pública.

Carreras -quien representa a la querella mayoritaria- en diálogo exclusivo con este medio rebatió en primera instancia cada uno de los argumentos de la defensa del ex presidente Macri, como que existe un "supuesto interés preexistente con la causa por la que (el Juez) tiene un compromiso emocional y personal".

"Yo resaltaría algunas cosas. Primero que la causa se inició de casualidad, cuando buscando un archivo se encontraron con tres discos rígidos, miraron el contenido y vieron que era espionaje ilegal. 'Sáquenme esto de acá y vamos a hacer la denuncia' dijo Caamaño (interventora de la AFI). Esto es gravísimo" opinó.

La abogada Carreras mencionó que se hallaron estos registros, y no otros del primer semestre de 2018, porque "y éste es un dato que nadie está diciendo, al titular de la AFI - AMBA / Mar del Plata, lo llamaron en diciembre de 2019 para que incinerara la totalidad de datos, archivos y trabajos realizados esos cuatro años".

"Por eso fue procesado. Estamos refiriendo a algo gravísimo. Esto denota que, si ordenaron quemar unos archivos significa que no había que dejar pruebas, porque constituía lisa y llanamente inteligencia ilegal" subrayó.

La investigación comenzó en el lugar de los hechos, o sea Mar del Plata, con la intervención del fiscal Adler y el Juez Inchausti; al avanzar la causa Inchausti (hermano de un diputado de la UCR) "se la sacó de encima y la remitió a Dolores" según Carreras.

La Cámara de Mar del Plata avaló esta jurisdicción. "Si ahora van a plantear una incompetencia, hay un antecedente de Cámara que fundamentó por qué debía ir a Dolores" afirmó la defensora de los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

