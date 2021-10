Feletti: "Están dadas las condiciones para la baja de precios"

Información General

El secretario de Comercio Interior sostuvo que "están dadas las condiciones para la baja de precios" y que "por eso es importante el diálogo con los mayoristas, porque son los que terminan regulando el margen, y hay que asegurar esa baja de precios hacia el minorista".

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, calificó este domingo de "bueno" al nivel de cumplimiento del nuevo esquema de precios fijado en la canasta de 1.432 productos de consumo masivo puesto en marcha en la última semana.



"El inicio del plan, que siempre requiere un período de adaptación, es bueno. Hay retroceso de precios, con un amplio cumplimiento, del 75% de los productos en más el 60% de los comercios relevados, de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo", dijo Feletti en diálogo con radio 10.



Además, resaltó que "el comportamiento del supermercado propende a la concentración, no en vano está tan discutida y cuesta tanto la Ley de Góndolas".



Respecto de los pequeños comercios y autoservicios, Feletti acotó que no se trata de "presionar sobre el minorista y cerrarlo pero sí de inducir a la baja sus precios".



También indicó que si bien en el caso de primeras marcas "puede que sea más alto el precio en los comercios minoristas", por otro lado, estos negocios también "tienen marcas que no están en los mayoristas y grandes cadenas, por lo que pueden tener opciones más baratas".

En esa línea, Feletti adelantó que este lunes van a "intervenir más puntualmente en los casos en que se registraron incumplimientos" y confirmó que en los próximos días se reunirán con otras grandes empresas, como Quilmes y Unilever, para continuar dialogando y asegurar la baja de precios y el abastecimiento.



"Esta intervención tiene un objetivo de corto plazo, que es bajar la fiebre, ya que la remarcación de octubre se volvió insostenible. Y el de largo plazo es asegurar una canasta básica regulada para la población argentina, con precios administrados, sin sobresaltos y que sea permanentemente ofertada", subrayó el funcionario.