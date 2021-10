"La pandemia arrasó con las tres ilusiones de la vida"

Información General Gabriela Ithurralde, licenciada en psicología

Una mirada especializada para ayudar a entender cómo salimos de la etapa más dura de la pandemia. Las secuelas, los dolores, los miedos. Y la resiliencia como principal contracara positiva de meses tan complejos.

Daniel Lovano



La pandemia y la metáfora de la ola de dos metros en medio del mar; la apelación a las inundaciones de los '80; los desajustes intrafamiliares que indujo; las tres ilusiones de la vida que arrasó y el caso de salir a la ruta con todo presuntamente bajo control; sus efectos y consecuencias psicológicas; el "Síndrome de la Cabaña"; -por qué no- un costado positivo de esta vivencia y otras cuestiones fueron desarrolladas en una muy rica exposición de la licenciada en psicología Gabriela Ithurralde.



Gabriela inició la charla mano a mano diciendo que "de lo sucedido durante esta pandemia tenemos distintas respuestas. Tenemos gente que ha perdido un familiar cercano por la COVID y gente que no ha padecido esta situación, ello genera psicológicamente posicionamientos distintos".



"La pandemia por un lado tiene un costado general, todos nos debíamos cuidar y fases en las que todos estábamos adentro, pero no se vivía de igual manera. No sólo por el duelo que tenía que ver con las personas, sino gente que perdía su trabajo, gente que perdía una estabilidad salarial por citar algunas cuestiones" ejemplificó.

