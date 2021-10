Huellas de tinta: "La revista nació porque veíamos que no había difusión de las historias juveniles"

24.10 | Información General FINDE

Hace más de 10 años la literatura juvenil no era tenida en cuenta ni por las editoriales ni por los medios. En las librerías ocupaban las mismas estanterías que el género infantil. Por eso fue que un grupo de lectores decidieron fundar una revista que los representara. Así nació "Huellas de tinta". Su directora, Erzengel Eds, cuenta cómo comenzaron, describe el panorama actual del género y destaca los logros conseguidos.

"Una de las cuestiones por las que nosotros iniciamos la revista era para promover la literatura juvenil porque sabíamos que había un gran público y lo que notábamos era que no había mucha oferta en el país para leer historias juveniles" explica Erzengel Eds. La directora de "Huellas de tinta", la revista digital mensual que acaba de cumplir 10 años, afirma que "además se menospreciaba un poco la inteligencia de los lectores adolescentes" con historias simples sin un trasfondo mas interesante.



Pero si bien la revista surgió como dedicada a la literatura juvenil "en las últimos dos o tres años fuimos incorporando lecturas más adultas porque también entendemos que parte de nuestro público aunque lee historias juveniles también se anima al adulto. Además nuestro público también creció" y cuenta que la presencia en las redes sociales y la posibilidad de contar con la revista en un kiosco virtual permite que cada vez sean más los lectores.



"Huellas de tinta" nació con un proyecto colectivo de Annie Yohai, una bloguera que decidió sumar a otras fans del género y encarar "un proyecto que consistía en una revista de literatura juvenil ya que en Argentina no había ese tipo de publicaciones". A ella se sumaron Adriana De Brida, Melina Zamora y Erzengel quien manifiesta que "ella tenia muy en claro que quería que tuviera el formato de revista, que se pudiera leer como una revista" por el efecto que permitía la plataforma ISSUU. "Quería era poder llegar a los jóvenes, y no tan jóvenes, y mostrar el amor por la literatura juvenil e incentivar a que otros se animaran a leer o de pronto si no conocían a un autor o un libro puntual, a través de las reseñas, de las entrevistas y de las notas especiales, se animaran a leer".



La revista saldría por primera vez en junio del 2011 y su actual directora cuenta que fueron varias las horas que pasó con Annie para poder decidir el nombre. Erzengel le dijo que si su blog se llamaba "Llave de tinta" y quería que la revista dejara una marca en las personas había que ponerle "Huellas de tinta".



"La primera edición salió con reseñás y notas especiales de Annie, de Adriana de Brida y de Melisa Zamora. Erzengel publicó uno de sus relatos. Tuvo tan buena repercusión, que se decidieron a mantenerla. "Decidimos hacerla mensual como para ir juntando novedades y que saliera una revista de calidad" dice.



Una rica literatura juvenil



En noviembre del 2013 Annie fallece. Ese mes la revista no sale "pero sí intentamos levantarnos el animo mutuamente". "Lo que ella quería es que en Argentina comprendieran los lectores, las editoriales y las librerías que había una literatura rica a nivel juvenil y que merecía ser tenida en cuenta" sostiene.



En aquellos años no había una publicación de este tipo, pensada para un público juvenil aunque "de pronto encontrabas alguna sección o algún suplemento cultural pero que aún así no estaba la sección juvenil. Tampoco estaba muy desarrollada la idea de la literatura juvenil" dice y menciona que cuando "uno iba a las librerías y en la sección juvenil los libros estaban mezclados con la sección infantil. Era una literatura infanto juvenil, valgan los extremos de ese espectro. Porque encontrabas desde un libro para un chico de 6 años a una novela para un adolescente de 16".



"Annie ayudó a que las editoriales visibilizara esto y empezaran a tener en cuenta al publico juvenil que antes no estaba considerado" afirma.



Para la actual directora, "Huellas de tinta" es "un proyecto colectivo, como lo quería Annie y lo seguimos sosteniendo hoy. Ser un grupo de personas que trabajan con el mismo fin sin que uno destaque más que otro. Somos un equipo y como equipo festejamos los logros y tratamos de superar las adversidades".



"En cuanto al ida y vuelta con los lectores, lo más lindo es recibir mensajes privados o mails comentándote que leyeron el mismo libro y les gustó, o que se animaron a un autor o una historia porque se la recomendamos" asegura.



Trascender las páginas



"Es relindo ver que trasciende más allá de la literatura y que nos permita conectar con gente. Muchas veces esos lectores después se animan a escribir y llegamos a tener obras de ellos reseñadas, siendo que los conocimos cuando eran lectores" manifiesta. "En estos 10 años, por lo menos en 4 o 5 ocasiones, estudiantes de edición o de marketing que usaron la revista como parte de sus proyectos finales o de los proyectos de alguna materia de la facultad. Entonces nos preguntaban desde cómo nos organizábamos a qué programas usamos para armar la revista".



"Creo que la revista creció y se amplio en un montón de aspectos. Logramos generar vínculos con los lectores, con las editoriales, con autores, y también la diversificamos. Sumamos reseñas de cómics, de manga, de novela gráfica, porque entendemos que es otra forma de ficción literaria y ayuda a que nueva generaciones de lectores se acerquen. También reseñas de cine y series, mas que nada dar con adaptaciones de libros y podemos ver la peli y hablar de las distancias que hay con el libro".



Sobre el final hablamos sobre el futuro de la literatura juvenil y Erzengel afirma que "en los últimos años han surgido muchos autores que no caen en imaginar al adolescente como un lector estereotipo. No cometen el error de asumir que una corta edad significa falta de comprensión lectora, entonces han dado lugar a historias que tienen una trama compleja que toca temas complicados" concluye.

Reconocimientos a sala llena

"De la misma manera que en el 2013 la biblioteca Teresa de Calcuta hizo la entrega de premios de La hormiguita viajera y a nosotros nos tocó el galardón por la difusión de la literatura en forma digital" comenta y agrega que en "el 2018 llegamos a la final del premio Viva la lectura de la editorial Santillana por el hecho de que Huellas de Tinta le leen muchos bibliotecarios y aprovechan para recomendar después libros de lectura en las escuelas".

Wattpad: un espacio en donde los lectores van a buscar historias

"El vínculo que uno logra con los autores está genial" dice Erzengel y asegura que le da mucho orgullo tener la posibilidad de "descubrir todos los días autores argentinos nuevos y de calidad". Lo mismo sucede cuando "te dan los espacios para poder hacer algo más" afirma y enseguida cuenta que durante las ediciones 2017 y 2018 de la Feria Inernacional del Libro de Buenos Aires, Huellas de Tinta tuvo una sala donde pudieron hacer charlas "sin tener que pagar nada, porque en general las salas se alquilan".En las dos ocasiones hubo sala llena. La primera vez el encuentro duró una hora y media; la segunda vez fueron dos horas con diez autores nacionales en una mesa redonda. Leo Batic, Franco Vaccarini, Marisa Potes, Victoria Bayona y Andrea Luna, entre otros, formaron parte del evento. Erzengel cuenta que "fue algo increíble poder llenar la sala dos veces. La segunda vez nos mandaron a la locutora oficial de la Feria para hacer el inicio del evento. Estábamos terminando de llevar a los autores cuando nos dijeron que los disculpemos porque iba a quedar gente afuera"."Estuvo genial que la Fundación El Libro nos tuviera en cuenta y nos invitaran al espacio ellos, que no es algo que nosotros lo solicitamos".R.F.En los últimos tiempos las plataformas donde escritores comparten sus historias y los lectores sus experiencias han ganado cada vez más público. Cualquiera que quiera ser leído puede subir el contenido y aguardar por una devolución. Para Erzengel "Wattpad es una arma de doble filo" aunque rescata que "hay una variedad increíble de historias porque todo el mundo tiene derecho a publicar. Da lugar a que uno escriba y otro opine y se genera un lindo feedback"."Una cuestión para criticar es que por ejemplo las historias que tienen contenido adulto, no salen en las búsquedas si no son específicas las palabras que uno busca o el titulo de la novela. Eso hace que muchos autores que escriben maravilloso" se pierdan de tener nuevos lectores ya que sus novelas quedan en un segundo plano. "También entiendo que Wattpad lo hace porque reconoce que hay una variedad de lectores muy jóvenes, como también hay escritores muy jóvenes" reconoce.Algo que deja muy en claro la plataforma de lectura es que "cantidad de lecturas ni significa calidad. Hay historias que tienen miles y millones de lecturas porque plantean una situación muy retorcida o morbosa o llena de clichés y los lectores consumen eso. Eso no significa que tenga una calidad literaria como para que uno que tiene un recorrido como lector las lea y diga que le cambiaron la vida" señala y agrega que "hoy por hoy hay editoriales que se enfocan en dar oportunidades a autores siempre y cuando tengan millones de lecturas, aunque no signifiquen millones de ventas"."Creo que el que escribe en Wattpad con la idea de llegar a ser superventas, le erró. Porque la gracia es saber que en algún momento alguien la va a leer y te va a dejar su opinión".