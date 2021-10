Díaz Aspiroz y su estado de salud: "el dolor es tan intenso que no me deja levantarme de la cama"

25.10 | Información General

El deportista olavarriense contó en sus redes sociales que arrastra problemas en su columna y que en caso de operarse, en una cirugía de alto riesgo, "es probable que no pueda a volver a competir en alto rendimiento". A su vez, dijo que estas dificultades repercutieron en su salud mental.



Tras su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y en el Mundial de Dinamarca, el palista Lucas Díaz Aspiroz publicó en sus redes sociales que se encuentra atravesando problemas de salud desde 2015, cuando se encontraba entrenando en República Checa y quebró su prótesis de titanio. "De ahí fue rompiéndose más y más, pero por amor a mi país y colores seguí compitiendo", expresó.

Al consultar con un neurocirujano, se le explicó que existía la posibilidad de una "gran operación de muy alto riesgo, inclusive de vida", y que "lo más probable es que después de esa operación no pueda a volver a competir en alto rendimiento", señaló.

"Mi cabeza explota, porque quiero seguir un poco más, y voy a hacer ese intento, siempre controlado por muchos factores, ya que no es el dolor solamente, sino que se pueden comprometer órganos vitales. Decido seguir, decido hacerlo de manera controlada. Siempre lo hice solo, sin ningún tipo de ayuda más que mi familia, mi amigo en el gym y el club", indicó.

Asimismo, contó que los problemas físicos también afectaron su salud mental: "esto trae aparejado muchas cosas: trastornos de ansiedad, pánico, fobias, preguntas sin respuestas que te haces. La cabeza comienza a jugar en tu contra".

En ese sentido, dijo que "cada vez me aislé más de la gente, cada vez me callé más, cuando algo me dolía miraba para otro lado y seguía. Es realmente muy feo pasar por todo esto", y que se encuentra acudiendo a profesionales de salud "para poder cambiar esta cabeza y volver a disfrutar cómo antes".

"Hoy en día el dolor es tan intenso que no me deja levantarme de la cama, me restringue, me lastima de una manera que pocos entenderían". Mi doctor ayer me dijo que cree que puedo aguantar por mi condición física y mi cabeza... pero muchas veces me da miedo perderla", relató.

El deportista de Estudiantes aseguró que "sé que no soy el único al que le pasa, no tengan miedo de pedir ayuda, no se queden solos. Alguien te va a escuchar y va a estar dispuesto a acompañarte por el solo hecho de que quiere verte bien"