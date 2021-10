Fin de la crisis: Wanda perdonó a Icardi

Lo hizo a través de un comunicado en su red social Instagram, con el posteo de una foto junto a su marido Mauro Icardi. "Teniendo todo no tengo nada si no estoy con él".

Todo indicaría que el WandaGate llegó a su fin. Después de una semana de mensajes, terceras en discordia, divorcios y posteos polémicos, Wanda oficializó la reconciliación con el jugador del PSG, a través de un posteo en Instagram donde le declaró su amor y dio a entender que, a pesar de estar muy herida con la situación, decidió perdonarlo.

"Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando el se dió cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos", confesó la argentina en su posteo. Ambos habrían firmado el acuerdo de divorcio, pero luego Icardi le escribió una carta a Wanda, como, según ella "nunca nadie le habia escrito jamás".

La frase que la hizo repensar su decisión fue: "Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi". En consecuencia, la empresaria decidió apostar nuevamente a la relación con su marido. "Me di cuenta que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el". Ay! qué amor.

Nara finalizó su romántico posteo con la frase: "Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo @mauroicardi". Veremos como continúa esta historia que tuvo al país en vilo durante una semana...