Berni le recordó a Aníbal Fernández la derrota electoral: "¿Le hago un dibujito?

Política

A través de la red social Twitter, el ministro calificó de "soberbio" a su par nacional, quien lo criticó por sus dichos sobre el conflicto Mapuche en Río Negro.

El ministro de Seguridad bonaerense, cruzó muy duró a su par nacional, Aníbal Fernández, lo llamó "soberbio", le recordó la derrota del Frente de Todos en las elecciones de septiembre y disparó con ironía al recordarle su cruce con el humorista gráfico Nik: "¿Fui claro o le hago un dibujito?".

A través de la red social Twitter, Berni le respondió a Fernández, quien calificó al ministro de Axel Kicillof de "irresponsable" al hablar de "terrorismo" en conflicto mapuche en Río Negro y sostuvo que si tiene dudas, lo puede consultar al respecto. Es irresponsable mencionar un delito de esta envergadura en una situación de estas características", dijo Aníbal. Y agregó: "Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni, con todo el cariño que le tengo".

Frente a esto, Berni escribió: "Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero @FernandezAnibal. Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia".



Sin embargo, el ministro de Kicillof, quien dejó filtrar a algunos periodistas que se irá del FdT tras las elecciones de noviembre, profundizó sus cuestionamientos: "Lamento informarle lo obvio; sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro? ¿O le hago un dibujito?".

Esta última frase fue en referencia al cruce que tuvo Fernández días atrás con Cristian Dzwonik, mejor conocido como "Nik", quien había criticado algunas de las medidas económicas que tomó el Gobierno de Alberto Fernández tras la derrota electoral. Como respuesta, el ministro de Seguridad citó el mensaje del historietista y se refirió a los subsidios que recibe la escuela ORT, donde van las hijas de Nik: "¿La conocés? Sí que la conocés o te hago un dibujito".

De esta manera, Berni sumó un nuevo dolor de cabeza a la gestión de Kicillof, que hasta el momento siempre salió a "bancar" a su ministro pese viene enfrentándose no sólo con el presidente Alberto Fernández sino también con el kirchnerismo, pese a que dice que su jefa política es Cristina Fernández de Kirchner.

En las últimas horas, Berni había hablado de "terrorismo" en torno al conflicto con los Mapuches en el sur del país y había cruzado al presidente y a Aníbal Fernández al asegurar que "es obligación del Estado enviar tropas". Sin embargo, el ministro nacional no se la dejó pasar y respondió: "Sergio Berni es amigo mío, pero no puede hablar de terrorismo".

Y añadió: "Estamos metiendo en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa, porque puede ser que los dolores o la generación de conflictos son mayores. No puede hacer eso, nos conocemos, si tiene alguna duda me puede preguntar. Es irresponsable mencionar un delito de esta envergadura en una situación de estas características". (DIB)